Cucine da incubo, stasera in tv: le anticipazioni del 13 giugno 2024

La nuova puntata di "Cucine da incubo", lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, vede Antonino Cannavacciuolo approdare a Marano sul Panaro (Modena). Trasmesso oggi, 13 giugno, dalle 21.15 su Sky Uno, l'episodio ci fa conoscere il ristorante "Il Diavoletto", dominato da tensioni familiari e piatti fin troppo grassi. Riuscirà lo chef a superare la sua ennesima "Mission Impossible"?

Cucine da incubo: anticipazioni 13 giugno 2024

Antonino Cannavacciuolo torna a indossare gli abiti da "supereroe" e prosegue il giro tra le cucine peggiori d’Italia: ristoranti che, come servizio, stile e qualità del cibo, vengono bocciati dai loro clienti e che, schiacciati sotto liti, improvvisazione e cattiva gestione sembrano ormai destinati alla chiusura. Nelle sue dure missioni il giudice di "Masterchef Italia" incontra i gestori e il personale del ristorante, e vive poi in prima persona l’esperienza del cliente: assaggia i piatti, valuta cibo e servizio, osserva il lavoro dei dipendenti e quindi, in base ai problemi emersi, dà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù.

Protagonista dell'episodio di questa sera è il ristorante "Il Diavoletto", nato poco più di 20 anni fa, a Marano sul Panaro (Modena), grazie ai coniugi Marino e Gabriella. Insieme a loro c’è adesso anche il figlio Marcello, al timone della cucina. Marino e Gabriella vorrebbero ritirarsi dal lavoro ma non riescono a mollare la presa, tanto più che insieme a Marcello c’è la sua compagna Lisa che i due ‘suoceri’ non vedono di buon occhio: sotto una apparente tranquillità, la famiglia vive in un clima perennemente teso e nervoso, forse dovuto proprio al fatto che Lisa - responsabile della chiamata a "Cucine da incubo" - sia arrivata dopo il divorzio di Marcello dalla ex moglie. Il menù basato su grassi e panna lascia a desiderare e per Cannavacciuolo si profila l'ennesima dura missione.

Il locale subisce poi un make over totale, che darà alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi, diventando più accogliente, funzionale e vivibile, a misura di cliente. Sarà pronto lo staff a ricominciare e a riaprire le porte ai consumatori? Con gli stimoli della ripartenza, la forza dei consigli ricevuti dallo Chef e con la fondamentale consapevolezza degli errori passati, sarà più semplice.

Nei prossimi episodi, "Cucine da incubo" visiterà ristoranti a Tropea (Vibo Valentia) e Pavia, continuando la missione di Cannavacciuolo di salvare locali in difficoltà.

Dove vedere Cucine da incubo questa sera (13 giugno)

La nuova puntata di "Cucine da incubo" va in onda giovedì 13 giugno 2024, dalle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

