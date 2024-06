Cucine da incubo, stasera in tv: le anticipazioni del 20 giugno 2024

Nuovo appuntamento con "Cucine da incubo", lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy che vede Antonino Cannavacciuolo impegnato oggi, 20 giugno, a risollevare le sorti dell' "Angelo del Mare". Ogni episodio, disponibile in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, ci mostra ristoranti italiani in crisi, puntualmente rigenerati dall'intervento del grande chef.

Cucine da incubo: anticipazioni 20 giugno 2024

Lo chef tristellato Antonino Cannavacciuolo intraprende una nuova sfida sul mare calabrese, precisamente a Tropea (provincia di Vibo Valentia, Calabria), dove si trova il ristorante "Angelo del Mare". Gestito da padre e figlia, il locale è teatro di continui litigi e disorganizzazione, con il padre che addirittura riprende gli errori dei dipendenti con il cellulare.

Vincenzo, un pescatore di lunga data, e sua moglie Ombretta, decidono di aprire il ristorante "Angelo del Mare" per portare il loro pescato direttamente in tavola. Nonostante la loro passione, la mancanza di esperienza nel settore ristorativo diventa presto evidente. La situazione diventa insostenibile quando con loro inizia a collaborare la figlia Sonia, poco incline a lavorare nel ristorante a causa del comportamento autoritario e spesso offensivo del padre verso lo staff e i clienti. Vincenzo, come abbiamo già detto, filma gli errori del personale, creando un ambiente lavorativo teso e conflittuale.

Nel corso di ogni puntata, Cannavacciuolo visita un ristorante in difficoltà, analizza il servizio e prova la qualità del cibo; osserva, poi, l’interazione tra il personale e i clienti, e individua le principali problematiche. Dopo aver valutato la situazione, offre la sua consulenza e suggerisce modifiche al menù. L'attività è a quel punto sottoposta a un restyling completo, con lo scopo di trasformare il ristorante in un ambiente accogliente e funzionale, pronto a rinascere con un rinnovato spirito di collaborazione e consapevolezza degli errori passati.

Cannavacciuolo affronta una situazione che richiede un cambiamento drastico, ma con la sua esperienza sul campo, donerà linfa vitale e prospettive positive all' "Angelo del Mare". Dopo la puntata di questa sera, l'ultimo episodio di questa stagione di "Cucine da Incubo" andrà in onda il 4 luglio, con lo chef che interverrà a Pavia.

Dove vedere Cucine da incubo questa sera (20 giugno)

La nuova puntata di "Cucine da incubo" va in onda giovedì 20 giugno 2024, dalle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera