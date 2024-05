Cucine da incubo, stasera in tv: le anticipazioni del 23 maggio 2024

Secondo appuntamento con la nuova stagione di "Cucine da incubo", lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, in onda oggi, 23 maggio, dalle 21.15 su Sky Uno. Lo chef Antonino Cannavacciuolo fa tappa a Tursi (Matera) per salvare il ristorante "Il Limoncello". Utilizzando la sua vasta esperienza e le competenze imprenditoriali, Cannavacciuolo si impegna nella trasformazione di locali trascurati e mal gestiti, infondendo nuova speranza ai ristoratori.

Cucine da incubo: anticipazioni 23 maggio 2024

Antonino Cannavacciuolo, chef stellato con il suo ristorante "Villa Crespi"e celebre giudice di "Masterchef Italia", torna oggi in azione nella seconda puntata del 2024 di "Cucine da incubo". I ristoranti protagonisti del programma sono bocciati dai clienti insoddisfatti per servizio, stile e qualità del cibo, ma di fronte a un destino che sembra inevitabile, quello della chiusura, Cannavacciuolo incontra gestori e personale per portare la sua esperienza e aiutarli a trovare soluzioni vincenti.

Oggi, 23 maggio, è la volta de "Il Limoncello" di Tursi, un ristorante a gestione familiare in provincia di Matera, vicino al mar Ionio. La famiglia Tarulli è formata da Gino, il capofamiglia e titolare che lavora in cucina, la moglie Teresa, che lo affianca ai fornelli, e i figli Mariagrazia e Giuseppe, che si occupano della sala. Gino è un personaggio fin troppo poliedrico ed esuberante: dagli show di intrattenimento in sala passa alle urla e i rimproveri ai familiari. Riuscirà chef Cannavacciuolo a stemperare le tensioni?

Cannavacciuolo non solo risolve problemi pratici, ma ispira anche una rinnovata fiducia nei ristoratori, dando loro gli strumenti per ripartire con maggiore consapevolezza e passione. Lo chef visita il ristorante, prova il menù e osservando il personale al lavoro. Identifica poi i problemi principali, offrendo consulenza e un nuovo menù. Il locale viene poi sottoposto a una ristrutturazione completa, per essere poi riaperto, pronto a offrire un servizio migliorato grazie ai consigli e alle rinnovate strutture.

Nel corso delle prossime settimane, chef Cannavacciuolo affronterà "missioni impossibili" in diverse città italiane: Avezzano (L'Aquila), Rivoli (Torino), Modena, Tropea (Vibo Valentia) e Pavia. Ogni episodio mostrerà le difficoltà quotidiane dei ristoratori, tracciando in modo sorprendente le soluzioni creative e pratiche offerte dallo chef.

Dove vedere Cucine da incubo questa sera (23 maggio)

La nuova puntata di "Cucine da incubo" va in onda giovedì 23 maggio 2024, dalle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

