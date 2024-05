Cucine da incubo, stasera in tv: le anticipazioni del 30 maggio 2024

Nuovo appuntamento con Antonino Cannavacciuolo e il suo "Cucine da incubo", lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, in onda oggi, 30 maggio, dalle 21.15 su Sky Uno. Lo chef arriva ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, per salvare il ristorante "Il Laghetto". In uno staff quasi esclusivamente "al femminile", spicca l'invadente e autoritario Settimio.

Cucine da incubo: anticipazioni 30 maggio 2024

Il celebre chef Antonino Cannavacciuolo continua a visitare in lungo e in largo il nostro territorio, indossando gli abiti si "salvatore" delle peggiori cucine d'Italia. Ristoranti dallo stile poco attraente, noti per il servizio scadente, e contraddistinti dalla bassa qualità del cibo. Spesso teatri di conflitti, cattiva gestione e improvvisazione, buona parte di queste attività rischiano seriamente una definitiva chiusura.

Mettendo a disposizione la sua vasta esperienza culinaria e imprenditoriale, chef Cannavacc incontra i proprietari e il personale del locale per aiutarli a trovare soluzioni ai loro problemi. Dopo aver esaminato il menù e valutato la qualità del cibo e del servizio, il giudice di "Masterchef" osserva lo staff al lavoro, identificando le criticità e offrendo consigli per migliorare. Il ristorante subisce poi una trasformazione completa, con un nuovo menù e un restyling totale, capace di rendere l'ambiente più accogliente e funzionale. Solo allora il personale sarà pronto a ripartire, armato di nuova passione e consapevolezza degli errori passati.

Nell'episodio di questa sera lo chef approda ad Avezzano, in Abruzzo, dove si trova il ristorante "Il Laghetto," situato vicino a un laghetto di pesca sportiva. La titolare e cuoca Annamaria vede la sua autorità costantemente messa in discussione dal marito Settimio, che adotta un atteggiamento autoritario che non è ben visto dal personale. Tranne il pizzaiolo Erminio, il team è interamente femminile e mal tollera il carattere rigido dell'uomo. Ovviamente l'ambiente è carico di tensioni, che influenzano negativamente il servizio e la qualità dei piatti, che mancano del tocco rustico previsto per un locale come questo Per salvare il ristorante, lo chef dovrà convincere Settimio a moderare il suo comportamento, migliorando così l'armonia e l'efficienza del team.

Nei prossimi episodi, "Cucine da incubo" visiterà ristoranti a Rivoli (Torino), Modena, Tropea (Vibo Valentia) e Pavia, continuando la missione di Cannavacciuolo di salvare locali in difficoltà.

Dove vedere Cucine da incubo questa sera (30 maggio)

La nuova puntata di "Cucine da incubo" va in onda giovedì 30 maggio 2024, dalle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

