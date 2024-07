Cucine da incubo, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni del 4 luglio2024

Lo chef Antonino Cannavacciuolo approda a Pavia per salvare il ristorante "Ca' Bella": si tratta dell'ultima Mission Impossible stagionale del suo "Cucine da incubo", lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy in onda oggi, 4 luglio, a partire dalle 21.15. Riuscirà lo chef a superare anche questa prova?

Cucine da incubo: anticipazioni 4 luglio 2024

L’ultima fermata del viaggio di Cucine da Incubo vede Antonino Cannavacciuolo giungere a Pavia per l’episodio finale dello show Sky Original, prodotto da Endemol Shine Italy. Questa volta, lo chef tenta di salvare il ristorante "Ca' Bella"; un'attività in grave difficoltà e compromessa da cattiva gestione, litigi o inesperienza del personale, destinata apparentemente alla chiusura.

La “Ca’ Bella” è un ristorante molto noto a Pavia: trent’anni fa, chiunque desiderasse organizzare una cena romantica prenotava un tavolo in questo locale per una serata indimenticabile, ma il periodo d’oro è ormai solo un lontano ricordo. A gestire il ristorante ci sono Barbara, che ha ereditato la “Ca’ Bella” dal padre, e suo marito Angelo, ex pasticcere, che nel corso degli anni ha trasformato il locale, passando da romantica osteria a una sorta di mensa per lavoratori. Oggi il ristorante è aperto solo a pranzo e vive all’insegna del risparmio. In cucina c’è il figlio della coppia, Giovanni, puntualmente rimproverato dal padre.

Cannavacciuolo incontra il personale del ristorante, assaggia i piatti, valuta il cibo e il servizio, osserva il lavoro degli addetti. In base ai problemi riscontrati, fornisce la sua consulenza, offrendo anche suggerimenti per un nuovo menù. Al suo arrivo, il giudice di "MasterChef Italia" capisce subito che il problema principale della “Ca’ Bella” è il difficile rapporto tra padre e figlio.

Il locale subisce poi un completo restyling, che trasforma l’ambiente rendendolo più accogliente, funzionale e piacevole per i clienti. Con un aspetto rinnovato e uno staff motivato a ripartire, il ristorante sarà pronto a riaprire le sue porte ai clienti, armato della passione per il rilancio e dei preziosi consigli dello chef.

Nel corso di questa stagione di "Cucine da incubo" Antonino Cannavacciuolo ha salvato i seguenti ristoranti: "Il rifugio del ghiottone" a Scarlino Scalo (provincia di Grosseto), "Il Limoncello" a Tursi (Matera), "Il Laghetto" ad Avezzano (L'Aquila), "Ai Tetti Blu" a Rivoli (Torino), "Il Diavoletto" s Modena, "Angelo del Mare" a Tropea (Vibo Valentia).

Dove vedere Cucine da incubo questa sera (4 luglio)

L'ultima puntata stagionale di "Cucine da incubo" va in onda giovedì 4 luglio 2024, dalle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

