Cucine da incubo, stasera in tv: le anticipazioni del 6 giugno 2024

Va in onda oggi, 6 giugno, una nuova puntata di "Cucine da incubo", lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Trasmesso dalle 21.15 su Sky Uno, il programma vede questa sera lo chef arriva Antonino Cannavacciuolo giungere a Rivoli, provincia di Torino. Qui trova "Ai tetti blu", uno storico ristorante gestito da due fratelli che, a causa di incomprensioni e litigi, rischiano di compromettere definitivamente la loro attività.

Cucine da incubo: anticipazioni 6 giugno 2024

Nel nuovo episodio di "Cucine da incubo" lo chef Antonino Cannavacciuolo fa tappa a Rivoli (provincia di Torino). Qui si trova "Ai Tetti Blu", un ristorante storico del luogo, attualmente in difficoltà soprattutto a causa delle incomprensioni tra i due fratelli che lo gestiscono. Il ristorante, aperto da Enrica e suo marito Tony, è ora amministrato dai figli Alessandro e Davide, insieme alla nuora Loredana. Le tensioni tra i fratelli, più concentrati su litigi e dissapori piuttosto che sul lavoro, stanno trascinando l’attività in una spirale negativa che demoralizza anche Enrica.

Per lo chef stellato il compito si presenta arduo ma non impossibile: dopo aver indossato gli abiti del cliente, provando il menù e valutando cibo e servizio, lo chef osserva attentamente e a stretto contatto lo staff al lavoro. Identificati i problemi, fornisce la sua consulenza e suggerisce significative e mirate modifiche al menù. Il ristorante subisce, a quel punto, una trasformazione completa, sia nell’aspetto che nell’atmosfera, diventando più accogliente e funzionale per i clienti.



Il rinnovamento del ristorante non è solo fisico, ma anche gestionale. Con i consigli di Cannavacciuolo e una nuova consapevolezza degli errori passati, lo staff può dirsi pronto a ripartire, accogliendo i clienti con rinnovata passione e determinazione. La trasformazione mira a risolvere non solo i problemi gestionali, ma anche a ricostruire il rapporto tra i due fratelli, nascondendo tra le incomprensioni quotidiane un affetto fraterno che potrà emergere con il giusto supporto.

Nei prossimi episodi, "Cucine da incubo" visiterà ristoranti a Modena, Tropea (Vibo Valentia) e Pavia, continuando la missione di Cannavacciuolo di salvare locali in difficoltà.

Dove vedere Cucine da incubo questa sera (6 giugno)

La nuova puntata di "Cucine da incubo" va in onda giovedì 6 giugno 2024, dalle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

