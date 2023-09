In cucina con Antonella Clerici: come partecipare a È sempre mezzogiorno con la propria "ricetta del cuore"

Un cambiamento che ha il sapore del passato. Così potrebbe essere descritta la decisione di È sempre mezzogiorno, il programma culinario di Antonella Clerici, di aprire le proprie porte, e soprattutto i fornelli, al pubblico. Ebbene sì, per la prima volta le persone, aspirati cuochi o semplici appassionati di cucina, potranno avere la possibilità di partecipare allo show e cucinare in tv, al fianco di Antonella, i loro piatti preferiti.

Questo arrivo del pubblico non può non portare alla memoria La prova del cuoco show che per anni è stato condotto proprio da Clerici e che vedeva sfidarsi due squadre, quella del Peperone Verde e del Pomodoro Rosso, capitanate oltre che da chef anche da persone comuni o da vip.

Come si partecipa a È sempre mezzogiorno

"Per la prima volta si aprono le porte della cucina più amata d'Italia. Antonella Clerici ti aspetta in studio per preparare il tuo piatto e rievocare il sapore dei tuoi ricordi! Se hai una ricetta speciale legata a emozioni, situazioni vissute o momenti particolari, scrivi una mail a: esempremezzogiorno@rai.it", questo si legge nella storia del programma che è stata ricondivisa anche da Clerici.

E quindi saranno proprio i telespettatori o le telespettatrici ad essere selezionati e invitati nella cucina dello show per proporre, descrivere e cucinare la loro Ricetta del Cuore con la possibilità che proprio Antonella decida di collaborare attivamente e mettere le mani in pasta per aiutare i suoi ospiti.

Quando va in onda È sempre mezzogiorno

La quarta stagione andrà in onda tutti i giorni da lunedì 11 settembre su Rai1 alle 12:00. Impossibile non confermare il programma visto lo straordinario successo delle edizioni precedenti.