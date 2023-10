Cuori 2, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Al via oggi, domenica 1° ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, la seconda stagione della fiction "Cuori". Otto nuove puntate interpretate da Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati e da alcune new entry di lusso (da Alessandro Tersigni a Paolo Conticini). Sul finire della prima stagione abbiamo visto Alberto operare Cesare: il delicato intervento è andato bene, ma il personaggio interpretato da Daniele Pecci resta sospeso fra la vita e la morte. Come andrà a finire?

Cuori, prima puntata: le anticipazioni

Rispetto al finale di stagione della prima annata, la narrazione fa un balzo in avanti di nove mesi. Siamo dunque nel luglio del 1968. Ancora una volta i sogni d'amore tra Alberto e Delia si sono infranti contro la realtà: la gravidanza di Karen ha scombinato i loro piani e, in più, l'uomo è molto impegnato a prendersi cura di Luisa, che dopo gli elettroshock subiti vede aggravarsi le condizioni del suo cuore.



Nel frattempo Cesare è determinato a riprendere in mano le redini dell'ospedale delle Molinette, scalzando così il nuovo primario Mosca. Altro ritorno in scena è quello di Virginia, tornata maturata dopo l'esperienza in Francia e intenta ad aiutare Helmut, giovane inserviente delle Molinette arrivato da Berlino Est. In tutto ciò Serenella vuole aiutare il radiologo Andrea Foschini, cugino - dal carattere opposto - di Ferruccio Bonomo.

Intanto vediamo Alberto alle prese con Carlo, un bambino capace di fargli comprendere le emozioni dell' essere padre; mentre Delia salva durante un rischioso intervento, la vita di una neonata di nome Anna. E così, anche se Alberto ha di fatto formato un nucleo familiare, gli incontri con Delia - all'insegna di emozioni mai sopite - non mancheranno.

La protagonista fa la conoscenza dell'affascinante ispettore Marcello Giraudo, giunto alle Molinette per seguire un’indagine e niente affatto indifferente al fascino della donna. L'ospedale è intanto segnato dalla morte misteriosa di uno dei personaggi. L'interrogativo avanza inevitabile: si tratta di morte naturale oppure è stato compiuto un omicidio?

Dove vederlo in tv e in streaming (1° ottobre)

La prima puntata della seconda stagione di "Cuori" va in onda oggi, 1° ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della fiction sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.