Cuori 2, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

La serie televisiva "Cuori" va in onda oggi, domenica 22 ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, con la sua quarta puntata stagionale. Nei due nuovi episodi assistiamo alla solitudine in cui è sprofondata Delia, ma anche ad un errore professionale di Alberto, che potrebbe mettere a rischio la vita di una persona.

Cuori 2, quarta puntata: le anticipazioni

Il primo episodio della serata - e settimo stagionale - si intitola "Scintille nel Cuore" Delia sta cercando con tutte le sue forze di dimenticare ciò che è accaduto con Alberto, ma la sua mente è un turbine di emozioni. Dopo aver fatto una scoperta sconvolgente sul passato di sua madre, Delia si sente profondamente sola, priva di un punto di riferimento. L'unico a cui può ancora aggrapparsi sembra essere Marcello, che si sforza al massimo per starle vicino, nonostante sia ancora molto impegnato con l'indagine sulla morte di De Bellis. Nel frattempo, Alberto cerca con tutto se stesso di onorare l'impegno preso con Karen e Carlo, ma il repentino deterioramento delle condizioni di Luisa lo costringe a trascorrere intere giornate in ospedale.

Nel secondo episodio di questa sera, dal titolo "Errare è Umano", dopo un'operazione di successo su Luisa, sembra che la donna sia finalmente fuori pericolo. Tuttavia, l'ansia riguardo a sua sorella spinge Alberto a commettere un errore sfortunato: una momentanea distrazione mette seriamente a rischio la vita di un paziente; come non bastasse il panico cresce quando si accorge che manca uno strumento cruciale per completare l'intervento. Questo errore si dimostra un duro colpo per la cardiologa, già oberata dall'inaspettata scoperta sull'adozione. Le domande affollano la sua mente, e forse Marcello può offrirle una via per trovare le risposte che cerca. Nel frattempo, l'ispettore continua a indagare: tra i corridoi dell'ospedale Molinette potrebbero esserci indizi inerenti alla misteriosa morte di Elvira.

La seconda stagione di "Cuori" è composta da un totale di sei puntate. Il regista Riccardo Donna dirige un cast che comprende Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati, Andrea Gherpelli, Marco Bonini, Neva Leoni, Bianca Panconi, Carmine Buschini, Alessandro Tersigni, Paolo Conticini e Benedetta Cimatti.

Dove vederlo in tv e in streaming (22 ottobre)

La quarta puntata della seconda stagione di "Cuori" va in onda oggi, 22 ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.