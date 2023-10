Cuori 2, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Oggi, 29 ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, va in onda il quinto appuntamento stagionale con la serie "Cuori". L'ispettore Giraudo individua una persona che potrebbe essere responsabile della scomparsa di Elvira. Mentre Delia si allontana sempre maggiormente da sua madre, Luisa fa ritorno a casa dopo l'intervento.

Cuori 2, quinta puntata: le anticipazioni

Il primo episodio della serata - e nono stagionale - ha come titolo "Accettare il destino". Le indagini sulla misteriosa morte di Elvira proseguano e si intensificano. I segreti e i particolari sconosciuti ai più emergono con frequenza sempre maggiore, tanto da rendere complicata la risoluzione del caso.Il lavoro dell'ispettore Giraudo fa convergere la maggior parte dei sospetti nei confronti di una specifica persona, che in teoria avrebbe più di un motivo per volere la scomparsa della donna. Giraudo comincia a concentrare i soi sforzi su questa persona per trovare elementi concreti per incastrarla.

Il secondo episodio della serata - e decimo stagionale - è "Un fischio nella notte". La narrazione si concentra su Delia, che nutre una crescente diffidenza nei confronti di sua madre. Questo sentimento è radicato nel fatto che Delia non riesce ancora a perdonarle il segreto che è stato celato per così tanti anni. Nel frattempo, dopo un intervento chirurgico, Luisa torna a casa, e ora Alberto si trova a dover affrontare il compito di gestire sia sua sorella, desiderosa di tornare a essere madre, sia le legittime preoccupazioni di Karen per il piccolo Carlo. Inoltre, i medici sono alle prese con le preoccupazioni legate alle condizioni di salute sempre più deboli di Anna, il che non fa altro che aumentare l'ansia di Delia. Sul fronte delle ricerche sui pacemaker, il team sembra finalmente ottenere dei risultati più che soddisfacenti.

La seconda stagione di "Cuori" è composta da un totale di sei puntate trasmesse nel corso di altrettante domeniche. Il regista è Riccardo Donna, che dirige un cast composto da: Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati, Andrea Gherpelli, Marco Bonini, Neva Leoni, Bianca Panconi, Carmine Buschini, Alessandro Tersigni, Paolo Conticini e Benedetta Cimatti.

Dove vederlo in tv e in streaming (29 ottobre)

La quinta puntata della seconda stagione di "Cuori" va in onda oggi, 29 ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.