Cuori 2, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Rai 1 trasmette oggi, domenica 8 ottobre 2023, dalle 21.25 la seconda puntata stagionale di "Cuori", la serie televisiva italiana che continua a narrare le vicende private e professionali di dottori, infermieri e pazienti della Torino del 1968. Nell'appuntamento odierno si delinea il futuro di alcuni personaggi.

Cuori 2, seconda puntata: le anticipazioni

Il primo episodio della serata ha come titolo "Non si può chiudere del tutto". La scelta di Agata di tornare a lavorare alle Molinette si dimostra coraggioso e la sua vita può ripartire proprio da qui. Con l'intervento in prima persona di Elvira, Agata ha l'opportunità di operare un distinto e influente uomo, tra i più ricchi di Torino: si tratta per lei di un compito importantissimo, che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Mentre Luisa palesa uno stato di salute fragile, facendo preoccupare molto sia Alberto che Delia, Mosca sta portando avanti il suo piano che pian piano si compone: come andrà a finire?

Il secondo episodio della serata è "La fortuna non esiste". La salute di Luisa sembra sempre più precaria. Alberto e Delia sono seriamente preoccupati e si attivano in prima persona per aiutarla: si mettono dunque alla ricerca di un pacemaker e chiedono aiuto anche all'ingegner Tosi: la vicenda presenterà una scoperta del tutto inaspettata. Spostandoci all'interno del reparto, vediamo un Fausto sentimentalmente preso da Virginia, nei confronti della quale nutre sentimenti non confessati. Serenella è invece tutt'altro che indenne ai modi di fare e al fascino di Andrea, molto bravo a trattare i pazienti con il giusto tatto.

La seconda stagione di "Cuori" è diretta da Riccardo Donna. Nel cast troviamo, tra i protagonisti, Pilar Fogliati (nel ruolo di Delia Brunella), Daniele Pecci (Cesare Corvara) e Matteo Martari (Alberto Ferraris). Si segnalano inoltre alcune new entry: Paolo Conticini (interpreta Andrea), Alessandro Tersigni (l'ispettore di polizia Giraudo) e Nicolò Pasetti (Helmut Becket).

Dove vederlo in tv e in streaming (8 ottobre)

La seconda puntata della seconda stagione di "Cuori" va in onda oggi, 8 ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.