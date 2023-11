Cuori 2, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Si conclude oggi, 5 novembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, la seconda stagione di "Cuori", la serie televisiva italiana che segue le vicende private e professionali di dottori e infermieri di un ospedale della Torino degli anni '60. Scopriamo quali sono gli avvenimenti salienti della serata.

Cuori 2, sesta puntata: le anticipazioni

Il titolo del primo episodio della serata è "Il futuro non esiste che al presente". A causa della presenza dell'ingegnere presso la dimora dei Ferraris, Karen decide di concedersi una serata di libertà in compagnia di alcuni ex-colleghi. Questo momento di distacco dal suo solito vivere quotidiano la riporta indietro nel tempo, quando la libertà regnava sovrana nella sua vita: nella sua mente si manifestano dubbi e pensieri contrastanti.

L'atmosfera natalizia rischia di essere oscurata da una notizia scioccante che finalmente getta luce sulla misteriosa morte di Elvira, scuotendo tutti i presenti: l'intero team ospedaliero è sbigottito di fronte a questa sconvolgente verità, che solleva interrogativi e dubbi su eventi passati. Tuttavia, un nuovo caso richiede l'attenzione della squadra. Una nuova emergenza li costringe a entrare in sala operatoria, mettendo alla prova le loro competenze e la loro determinazione. Il secondo episodio della serata, che chiude la stagione, è "Niente è impossibile". L'improvvisa scomparsa di Anna si diffonde rapidamente fra le corsie del reparto. Delia, profondamente scossa dalla sparizione della ragazza, ne parla con Marcello per cercare di rintracciare il colpevole. I primi sospetti si concentrano immediatamente sul padre di Anna, ma la verità potrebbe nascondersi molto più vicino di quanto si possa immaginare, lasciando aperte molte incognite. Nel frattempo, il prototipo del pacemaker, frutto del lavoro di Riccardo, è finalmente completato. Alberto, pur avendo piena fiducia nelle capacità dell'ingegnere, teme possibili guasti o problemi futuri. Mentre la squadra si impegna a salvare vite, vediamo Delia impossibilitata nel nascondere i suoi sentimenti, mentre Karen, nel comfort della sua casa, sente che è arrivato il momento cruciale di prendere una decisione definitiva riguardo al suo matrimonio.

La seconda stagione di "Cuori" è formata da un totale di sei puntate, andate in onda su Rai 1 nel corso di altrettante domeniche. Il regista è Riccardo Donna, che dirige un cast composto da: Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati, Andrea Gherpelli, Marco Bonini, Neva Leoni, Bianca Panconi, Carmine Buschini, Alessandro Tersigni, Paolo Conticini e Benedetta Cimatti.

Dove vederlo in tv e in streaming (5 novembre)

La sesta e ultima puntata della seconda stagione di "Cuori" va in onda oggi, 5 novembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

