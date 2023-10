Cuori 2, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, domenica 15 ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1 la terza puntata stagionale di "Cuori", la serie televisiva italiana che racconta le storie di dottori, infermieri e pazienti dell'ospedale Le Molinette di Torino. Alcuni vedono sgretolarsi le loro relazioni, altri affrontano delicate operazioni, altri ancora vengono a conoscenza di inaspettati segreti.

Cuori 2, terza puntata: le anticipazioni

Il primo episodio della serata è "Quattro centimetri d’invidia". Il matrimonio tra Enrico Mosca ed Elvira è ormai naufragato. Oltre alla già complicata situazione, la donna deve anche sopportare l'idea di un marito sempre più complice di Agata: come può l'uomo "piegarsi" al fascino di un'umile infermiera? Questa è la domanda che Elvira continua a porsi. Fausto intanto vede la sua situazione personale precipitare di giorno in giorno: la rinuncia al matrimonio e una Virginia che sembra ormai lontanissima da lui amplificano l'intolleranza che palesa nei confronti di Helmut Becker. In tutto ciò Alberto deve sopportare la vicinanza tra Delia e il suo corteggiatore Marcello Giraudo, l'ispettore che vuole fare chiarezza sulla misteriosa morte di un paziente. Cesare, invece, capisce che odia l'ex moglie meno di quanto vorrebbe.

Il secondo episodio della serata (e sesto stagionale) è "L’ora della verità". Vediamo una Delia sempre più presa dal rapporto con Anna, la bambina che, venendo al mondo, ha perso la madre. Lo stretto contatto con la bimba le ha permesso di ritrovare lo spirito giusto per ritrovare un sano dialogo con Cesare. Questa sua nuova responsabilità la mette adesso al cospetto di un segreto che riguarda direttamente lei e che la coglie di sorpresa. Parallelamente avanza la storia di un tesissimo Mosca, che si appresta ad affrontare l’operazione di Dalmasso. L'intervento presenta alcune complicazioni: a mettersi in luce sarà la new entry Helmut Becker, che, in sala operatoria, durante l'intervento riuscirà ad evitare il peggio

La seconda stagione di "Cuori" è diretta da Riccardo Donna ed è interpretata da un cast che vede, tra gli altri, Pilar Fogliati (nel ruolo di Delia Brunella), Daniele Pecci (Cesare Corvara), Matteo Martari (Alberto Ferraris), Alessandro Tersigni (l'ispettore di polizia Giraudo) e Nicolò Pasetti (Helmut Becket).

Dove vederlo in tv e in streaming (15 ottobre)

La terza puntata della seconda stagione di "Cuori" va in onda oggi, 15 ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.