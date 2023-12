Da noi... a ruota libera, anticipazioni e ospiti dell'ultima puntata del 2023

Il 2023 di “Da noi… a ruota libera”, il programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini, si conclude oggi, 31 dicembre, a partire dalle 17.20. Produzione della direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, la trasmissione mette con garbo la parola fine ad un anno intenso, pronta a ripartire in grande stile anche nel 2024.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 31 dicembre 2023

Lo studio di "Da noi... a ruota libera" si trasforma in un ambiente festoso e, grazie anche alla celebre "ruota", regala al pubblico una serie di sorprese ed emozioni, che garantiscono un San Silvestro pomeridiano ricco di ospiti e di racconti. Francesca Fialdini accoglie nel suo studio Lello Arena, noto attore napoletano (al cinema, in teatro e in televisione), regista, scrittore e sceneggiatore, figura poliedrica che ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo. Ma anche uno straordinario testimone della grandezza di Massimo Troisi, sempre pronto a ricordare il rapporto professionale e d'amicizia che lo legava al grande artista napoletano. Altra ospite dell'odierno appuntamenro con "Da noi... a ruota libera" è Antonella Elia, showgirl e attrice da poco sessantenne, con un curriculum che vanta collaborazioni con nomi dal calibro di Corrado, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello. Il ballerino e maestro Simone Di Pasquale, storica figura di "Ballando con le stelle", è il terzo ospite di giornata. Reduce dalla diciottesima stagione dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, dove, lasciati gli abiti di maestro/ballerino veste da due stagioni quelle di "tribuno del popolo", affiancando Sara Di Vaira, altra ex maestra, e Rossella Erra. L'ultimo ospite di Francesca Fialdini è Giovanni Scifoni, attore di casa nostra che ha partecipato alla coproduzione internazionale "Il giro del mondo in 80 giorni", attualmente in onda su Rai 2, e presto nell'attesissima nuova stagione di "Doc - Nelle tue mani" su Rai 1. Al momento, Scifoni è anche impegnato a teatro con lo spettacolo "Fra. San Francesco la superstar del medioevo". Come di consueto, gli ospiti sono chiamati a reagire a diversi spunti che vengono loro forniti, sollecitati anche dalla misteriosa "ruota". Quest'ultima, con il suo susseguirsi di indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e spettacolo, crea un'atmosfera unica, trasformando il programma in un coinvolgente "late-show" della domenica pomeriggio.

Dove vederlo in tv e in streaming (31 dicembre)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda oggi, domenica 31 dicembre 2023, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

