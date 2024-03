Da noi... a ruota libera, oggi in tv: gli ospiti di Pasqua

Il programma "Da noi… a ruota libera" continua a regalare emozionanti storie di vita, intrattenimento e ispirazione anche nella festa di Pasqua, con un episodio speciale in onda oggi, domenica 31 marzo, alle 17.20 su Rai 1. Francesca Fialdini introduce storie, di volti noti dello spettacolo e del e di persone comuni che hanno saputo affrontare le sfide della vita e trasformare le proprie difficoltà in opportunità.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 31 marzo 2024

La presenza di Francesca Fialdini allieta anche le festività pasquali, con una puntata straordinaria del suo "Da noi... a ruota libera". Il primo ospite dell'odierno appuntamento con il programma di Rai 1 sarà Tullio Solenghi: noto per la sua versatilità come attore, comico, regista teatrale, imitatore, doppiatore e conduttore televisivo, e stato membro del memorabile gruppo comico "Il Trio", insieme con Massimo Lopez e all'indimenticata Anna Marchesini. Solenghi racconterà la sua straordinaria carriera e le prove che ha affrontato sul palcoscenico e nella vita. A seguire, sarà il momento di Paolo Conticini, un personaggio poliedrico nel mondo dello spettacolo di casa nostra. Attore di successo in film, serie televisive e spettacoli teatrali, ma anche conduttore, Conticini si confiderà insieme alla moglie Giada Parra, regalando al pubblico uno sguardo intimo sulla sua vita professionale e personale. Neri Marcorè, noto attore, conduttore, scrittore e sceneggiatore, sarà un altro dei graditissimi ospiti di oggi. Marcorè ha debuttato come regista con il film "Zamora", tratto dal libro omonimo di Roberto Perrone. In uscita il 4 aprile nelle sale cinematografiche, la pellicola, oltre allo stesso Marcorè vanta un cast con Alberto Paradossi, Marta Gastini, Anna Ferraioli Ravel, Walter Leonardi, Giovanni Storti, Giacomo Poretti e Antonio Catania. Spazio, per finire, a Carlo Costa, un ragazzo coraggioso che ha affrontato una difficile battaglia contro il Covid e ha trovato la forza di rinascere grazie all'aiuto di Thor, un cane lupo che lo ha accompagnato lungo il percorso di riabilitazione. Oggi, insieme, scalano le montagne, in nome della futuro e della vita.

Dove vederlo in tv e in streaming (31 marzo)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda oggi, domenica 31 marzo 2024, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

