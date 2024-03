Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Francesco Gabbani e gli altri ospiti di oggi

Tra gli ospiti della nuova puntata di "Da noi... a ruota libera", spicca il cantautore Francesco Gabbani: celebre presso il grande pubblico grazie a brani come "Amen", vincitore di Sanremo Giovani, "Occidentali's Karma", canzone con cui ha trionfato tra i big al Festival di Sanremo nel 2017, e “Viceversa”; ma anche conduttore su Rai 1 del "varietà ecologista" "Ci vuole un fiore" (2022 e 2023). Attualmente Gabbani si prepara per un tour nelle suggestive isole italiane e per un concerto al Forum di Milano che si preannuncia imperdibile.

Altro ospite di giornata è l'astrologo Paolo Fox, che svela per l'occasione le previsioni dell'oroscopo di primavera, offrendo una panoramica completa su ciò che le stelle riservano ai vari segni zodiacali per la nuova stagione.

Francesca Fialdini ospita in studio Enzo Decaro, celebre attore e sceneggiatore, noto per le sue interpretazioni in alcune amate fiction, nonché per essere stato un membro de La Smorfia, grande trio comico dove figuravano anche Massimo Troisi e Lello Arena. Decaro è in procinto di tornare sui palcoscenici dei teatri italiani con lo spettacolo "Non è vero ma ci credo".

L'odierna puntata del programma presenta anche la commovente storia di Jacopo Amberti, undicenne dal cuore d'oro, che già a soli 8 anni ha avviato un'iniziativa straordinaria per donare i suoi giocattoli ai bambini meno fortunati. Da questa nobile impresa è nata l'associazione "La finestra di Jacopo", coinvolgendo persone di tutta Italia in un gesto di generosità e solidarietà.

Gli ospiti della Fialdini sono invitati a rispondere ai diversi spunti offerti dalla "ruota", calandosi in un'atmosfera intima e coinvolgente che favorisce la condivisione di emozioni e riflessioni.