Da noi... a ruota libera: i protagonisti della serie "Cuori" e gli altri ospiti di oggi

Terzo appuntamento stagionale con Francesca Fialdini e il suo “Da noi… a ruota libera”: in onda oggi, 1° ottobre 2023, a partire dalle 17.20, la puntata ospita i protagonisti della serie televisiva "Cuori" che, come di consueto per il programma, si raccontano attraverso storie private e professionali.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 1° ottobre

Ogni settimana Francesca Fialdini accoglie nello studio di "Da noi... a ruota libera" personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche persone comuni, che narrano vicissitudini della loro vita professionale e privata, sollecitati anche dalla "ruota delle sorprese" che fornisce suggerimenti, memorie, rivelazioni, momenti di svago e intrattenimento, creando nelle domeniche pomeriggio di Rai 1 un'atmosfera distesa e confidenziale.

Nella terza puntata stagionale del programma intervengono tre protagonisti della serie televisiva "Cuori", in ripartenza oggi 1° ottobre dalle 21.25 su Rai 1: Daniele Pecci, Alessandro Tersigni (volto noto anche ai fan della soap "Il Paradiso delle signore") e Paolo Conticini. Gli ultimi due sono new entry di lusso, che arricchiscono ulteriormente una fiction che racconta anche in questa nuova stagione le storie dei dottori e delle infermiere dell'ospedale Le Molinette nella Torino degli anni '60.

La seconda ospite di oggi è l'attrice, cantante e conduttrice Diana Del Bufalo, attualmente in tournée teatrale nel ruolo di Sally Bowles nel musical "Cabaret", diretto da Arturo Brachetti – che sarà anch'esso protagonista sul palco insieme a lei - e Luciano Cannito.

Per finire, Francesca Fialdini intervista vincitore di X Factor nel 2017 Lorenzo Licitra. Cantante, tenore e attualmente tra i concorrenti della nuova edizione di "Tale e Quale Show" con Carlo Conti. Nelle prime due puntate dello show del venerdì sera Licitra ha imitato Marco Mengoni e Harry Stiles, imponendosi come uno dei favoriti per la vittoria finale di questa tredicesima stagione.

Dove vederlo in tv e in streaming (1° ottobre 2023)

La terza puntata stagionale di "Da noi... a ruota libera" va in onda su oggi, domenica 1° ottobre 2023, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.