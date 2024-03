Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Massimo Ceccherini e gli altri ospiti di oggi

Francesca Fialdini ci aspetta con un nuovo appuntamento di "Da noi... a ruota libera", la trasmissione di Rai 1 che vede gli ospiti gli ospiti parlare con la padrona di casa a cuore aperto, tra pubblico e privato, chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono loro forniti, sollecitati anche dalla “ruota” che offre indizi, ricordi, rivelazioni e di spettacolo; in un'atmosfera coinvolgente che rende “Da noi a ruota libera” un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza e il riscatto.

Attore, regista, sceneggiatore e comico, Massimo Ceccherini, è uno degli ospiti della nuova puntata di "Da noi... a ruota libera". L'occasione è di quelle speciali: tra poche ore il Dolby Theatre ospita la 96esima edizione dei premi Oscar. Colossi a parte, a cominciare dal favoritissimo "Oppenheimer" di Christopher Nolan, sono tanti i lungometraggi candidati ad una statuetta o più: è il caso di "Io Capitano" di Matteo Garrone, candidato per il miglior film in lingua non inglese. Oltre che dallo stesso regista, la sceneggiatura è firmata da Massimo Gaudioso, Andrea Tagliaferri e, per l'appunto, da Ceccherini, che racconterà le emozioni di tali attenzioni internazionali, non dimenticando, però, le sue radici e i momenti difficili vissuti.

Francesca Fialdini ospita poi in studio Marisa Laurito, amata attrice e cantante nonché Direttore Artistico del “Trianon Viviani - Teatro della canzone napoletana”, attualmente coinvolta nella rassegna “Il Mondo fa tappa a Napoli” e protagonista dello spettacolo “VASAME”, insieme al cantautore partenopeo Enzo Gragnaniello.

Altra ospite di puntata è Francesca Chillemi, Miss Italia 2003 e attrice per il grande e piccolo schermo, famosa presso il grande pubblico grazie alla fiction di successo "Che Dio ci aiuti". L'attrice fa adesso il suo debutto teatrale, nel thriller psicologico “Il giocattolaio”.

Gli altri ospiti di puntata sono Federica Scagnetti, influencer che, dopo aver superato disturbi alimentari grazie a un percorso medico e di psicoterapia, si impegna attivamente sui social per sensibilizzare sull'argomento; e il dottor Leonardo Mendolicchio, esperto medico psichiatra psicoanalista specializzato nei disturbi alimentari, che fornisce il suo prezioso contributo.