Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Sabrina Salerno e gli altri ospiti di oggi

Ad aprire le danze pomeridiane di "Da noi… a ruota libera" è Sabrina Salerno, a tutti gli effetti un'icona pop del nostro spettacolo. La sua carriera, dagli anni '80 ad oggi, spazia dalla televisione alla musica fino al cinema, e può vantare numerosi successi. Attualmente, la vediamo nel nuovo show di Rai 1 "L’AcchiappaTalenti", condotto da Milly Carlucci e in onda in prima serata a partire da venerdì 10, per cinque venerdì.

Seconda ospite di giornata è Claudia Gerini, nota per le sue interpretazioni sul grande schermo e sui palcoscenici teatrali. Ma non è solo un'attrice. Nel corso della sua carriera si è cimentata anche dietro la macchina da presa come regista e come produttrice. Il suo coinvolgimento nel film "Io sono un po’ matto, e tu?" di Dario D’Ambrosi, che mette in luce il talento degli attori diversamente abili della Compagnia Stabile del Teatro Patologico, evidenzia impegno e volontà di affrontare tematiche complesse e importanti.

In studio con Francesca Fialdini troviamo anche Ciro Priello, attore, conduttore e membro del celebre gruppo comico “The Jackal”. Lo abbiamo visto in tv come concorrente di "LOL - Chi ride e fuori" e di "Tale e quale show", ma anche conduttore, insieme a Fabio Balsamo, di "Name That Tune - Indovina la canzone" e "The Floor - Ne rimarrà solo uno". Approda adesso nelle sale con il film "If – Gli amici immaginari", dove presta la voce al personaggio di Blue.

L'ultimo incontro di giornata è quello con Rosanna Boschi, una donna che ha dedicato trent'anni della sua vita al volontariato, offrendo amore e sostegno ai bambini bisognosi. La sua storia toccante e altruista mostra che il vero valore risiede nell'aiutare gli altri e nel dedicare il proprio tempo al servizio della comunità.

"Da Noi… a Ruota Libera" è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.