Da noi... a ruota libera, Carlo Conti e gli altri ospiti di oggi

Francesca Fialdini è nuovamente al timone del suo programma “Da noi… a ruota libera”, un appuntamento televisivo realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. La nuova puntata va in onda oggi, domenica 12 novembre 2023, dalle 17.20, come sempre su Rai1 trasmette una nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”. Tra i protagonisti del pomeriggio troviamo Carlo Conti e Anna Valle.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 12 novembre 2023

Una domenica ricca di emozioni attende gli spettatori di "Da noi... a Ruota Libera", il programma condotto con partecipazione da Francesca Fialdini. Durante la trasmissione, lo studio si anima con storie avvincenti e la presenza di volti noti del mondo dello spettacolo e di persone comuni, che con tenacia e determinazione, hanno saputo orientare la loro ruota della vita nella giusta direzione.

Tra gli ospiti di oggi troviamo il conduttore Carlo Conti. Dopo il grande successo della nuova stagione di "Tale e Quale Show", programma che ha dominato il prime time del venerdì, Carlo Conti ha concluso la settimana con una imperdibile puntata dedicata al Torneo dei Campioni, durante la quale ha concesso spazio all'Airc per "I Giorni della Ricerca". L'amato conduttore fa dunque un bilancio sull'ultima edizione del suo show e dedica una parentesi all'importanza della beneficenza.

Cristiano Malgioglio, celebre cantautore e paroliere nonché uno dei personaggi più amati della televisione, sarà anch'esso tra gli ospiti in studio. La sua carriera è costellata da brani scritti per gli artisti illustri del panorama musicale, da numerosi album incisi e da indimenticabili apparizioni in programmi televisivi; tra i quali spicca lo stesso "Tale e quale show", del quale è un giudice esigente e insostituibile.

Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio di Rai 1, troviamo la presenza di Anna Valle e Giorgio Pasotti, i protagonisti della fortunata fiction "Lea - I nostri figli". La seconda stagione di questa serie, che non mancherà di emozionare molti telespettatori, va in onda da lunedì 12 novembre in prima serata su Rai 1.

Infine, Francesco Giorgino, volto storico del Tg1, ci presenterà il suo nuovo programma di approfondimento, "XXI Secolo", che andrà in onda a partire da lunedì 20 novembre nella seconda serata di Rai 1. Sarà un'occasione preziosa per esplorare i temi più attuali e interessanti del secolo che stiamo vivendo.

Dove vederlo in tv e in streaming (12 novembre)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda su oggi, domenica 12 novembre 2023, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV