Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Carlo Verdone e gli altri ospiti di oggi

Atmosfera delle grandi occasioni per "Da noi... a Ruota Libera": il programma della domenica pomeriggio di Rai 1 ospita in studio Carlo Verdone, protagonista indiscusso del cinema italiano, che rivive le tappe salienti della sua carriera artistica e umana, condividendo con il pubblico i suoi "luoghi del cuore". Da "Un sacco bello" a "Bianco, rosso e Verdone", da "Compagni di scuola" a "Maledetto il giorno che t'ho incontrato", fino ai successi recenti, ma non è tutto: Verdone parlerà della sua passione per la fotografia delle nuvole, un interesse che ha dato vita alla mostra "Luci nel Silenzio", che sta riscuotendo grande successo in tutta Italia.

Altra ospite di giornata di Francesca Fialdini sarà Diana Del Bufalo. Reduce dal film "Pensati Sexy", diretto da Michela Andreozzi e uscito a febbraio su Prime Video, è adesso impegnata in tournee con il musical "7 spose per 7 fratelli", ispirato al celebre film di Stanley Donen. A partire da giugno, inoltre, sarà la protagonista di "I sogni son desideri", uno spettacolo che promette di trasportare gli spettatori in un magico viaggio attraverso le più belle colonne sonore della Disney.

La puntata si concluderà con un momento di grande ispirazione, grazie alla presenza di Rossella Fiorani, una giovane donna che ha saputo trasformare le sfide in opportunità e le avversità in forza: affetta da una sindrome rara, ha affrontato episodi di bullismo e ha sfidato gli stereotipi di bellezza, dimostrando il proprio valore e la propria determinazione. Finalista a Miss Italia nel 2017, si è poi laureata in Fashion Management e oggi è una influencer motivazionale

In ogni appuntamento di "Da Noi... a Ruota Libera", i protagonisti sono messi di fronte a un viaggio attraverso temi stimolanti, orchestrati dalla padrona di casa insieme alla suggestiva elemento "ruota", tra sorprese, indizi e ricordi, tra intrattenimento ed emozioni.