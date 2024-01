Da noi... a ruota libera, Alessandro Siani e gli altri ospiti di oggi

Francesca Fialdini accoglie nello studio di "Da noi... a ruota libera" Alessandro Siani e Sergio Friscia. I due attori sono attualmente in sala con il film “Succede anche nelle migliori famiglie”, con la regia dello stesso Siani. Uscita il 1° gennaio, la pellicola racconta la storia della famiglia Di Rienzo. All’apparenza perfetti, i Di Rienzo vengono destabilizzati dall'improvvisa morte del padre di famiglia, medico eccellente e punto di riferimento per tutti. Soprattutto per Davide (Siani), considerato la pecora nera della famiglia. Laureato in medicina ma finito a fare volontariato alla Caritas, Davide conduce un’esistenza mediocre e la sua vita sentimentale è un disastro. Per Siani si tratta della settima prova dietro alla macchina da presa.

Seconda ospite di giornata è la cantante Gigliola Cinquetti, due volte vincitrice del Festival di Sanremo: la prima nel 1964 con la canzone "Non ho l'età", che le ha conferito anche la vittoria all'Eurovision Song Contest, rendendola la prima italiana a ottenere tale risultato; la seconda nel 1966 con il brano "Dio, come ti amo". L'artista ha adesso raccontato la sua vita - e i suoi 60 anni di carriera - in un romanzo autobiografico dal titolo “A volte si sogna”.

Altra presenza del pomeriggio di Rai 1 è l'attrice Marina Tagliaferri, nota al grande pubblico per vestire, dal 1996, gli abiti di Giulia Poggi nella storica soap di Rai 3 "Un posto al sole". La Tagliaferri presenta per l'occasione il libro “Un posto in scena”, in cui racconta la sua carriera, che raggiunge nel 2024 i 50 anni di attività.

L'ultimo ospite della Fialdini è il professor Enzo Novara. Nel corso del 2023 l'uomo è andato in pensione dopo 40 anni di insegnamento. Il video che mostra il saluto a lui riservato dalla sua scuola e diventato virale in rete.

"Da noi a... ruota libera" è il contenitore della domenica di Rai 1 che narra vicende piene di emozioni, momenti di gioia, parentesi leggere; per tutti coloro che sono riusciti a far girare a loro favore la ruota della vita.