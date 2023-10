Da noi... a ruota libera, Alessandro Preziosi e gli altri ospiti di oggi

Francesca Fialdini conduce oggi, domenica 15 ottobre 2023, dalle 17.20 su Rai 1, una nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”, il programma che ospita personaggi famosi o meno che, attraverso interviste confidenziali, si raccontano tra pubblico e privato.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 15 ottobre

Terminata la "Domenica In" di Mara Venier, il pomeriggio domenicale di Rai 1 continua con il programma "Da noi... a ruota libera", condotto fin dalla prima edizione (2019) da Francesca Fialdini. In questo spazio, conosciamo meglio le vite di personaggi che, di giorno in giorno, attraversano le programmazioni televisive: cantanti e conduttori, attori e ballerini (soltanto per menzionare alcune categorie) pronti a raccontarsi sinceramente, rispondendo alle confidenziali domande poste dalla padrona di casa con grande sensibilità.

Il primo ospite di giornata è Alessandro Preziosi, amato interprete di tante serie tv e pellicole per il grande schermo, è attualmente in scena al teatro con "Attendendo Re Lear": tratto dal capolavoro shakespeariano, è una rielaborazione che vede Preziosi anche in veste di regista.

Francesca Fialdini accoglie poi in studio Bianca Guaccero, attrice e conduttrice che torna in video a partire dal dal 23 ottobre: sarà infatti la padrona di casa di "Liberi Tutti", un nuovo show, trasmesso in prima serata, ambientato nel mondo delle "Stanze delle Fughe", che prevede anche le partecipazioni di Peppe Iodice e i Fratelli di Guidonia.



"Da noi... a ruota libera" ospita oggi anche Maria Chiara Giannetta, tornata da poco nelle prime serate di Rai 1 nei panni di Blanca Ferrando, il ruolo della giovane consulente di polizia che "Blanca 2" avrà da risolvere molte indagini ma anche alcuni inconvenienti di carattere sentimentale.

Interviene infine, l'ex atleta paralimpico Diego Gastaldi. Anni fa ha perso l'uso delle gambe in un incidente; oggi viaggia da solo in giro per il mondo, in compagnia della sua cagnolina, a bordo di un camper da lui stesso progettato e costruito.

Dove vederlo in tv e in streaming (15 ottobre 2023)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda su oggi, domenica 15 ottobre 2023, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è visibile inoltre sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.