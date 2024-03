Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Adriano Pappalardo e gli altri ospiti di oggi

Oggi, domenica 17 marzo 2024,dalle 17:20 su Rai 1, torna "Da noi… a ruota libera", il programma condotto da Francesca Fialdini che porta sul piccolo schermo storie di emancipazione e riscatto, raccontate da personaggi celebri e da gente comune che hanno saputo affrontare le sfide della vita con coraggio e determinazione.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 17 marzo 2024

Si rinnova l'appuntamento domenicale con Francesca Fialdini e il suo "Da noi... a ruota libera", programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. L'odierna puntata vede la partecipazione di alcuni ospiti illustr,i pronti a condividere le loro esperienze e riflessioni. Tra di essi troviamo Adriano Pappalardo, cantautore con oltre 50 anni di carriera alle spalle, un vero e proprio simbolo della musica italiana: dal debutto datato 1971 ai successi, passando per l'amicizia con Lucio Battisti. E ancora: la moglie Lisa Giovagnoli, il figlio Laerte e il nipote Leon: una vita di musica e affetti eccezionali. Francesca Fialdini intervista poi Barbara Alberti, eclettica scrittrice, giornalista e opinionista, che presenta per l'occasione del suo ultimo libro dal titolo "Tremate, tremate. Le streghe son tornate". Altri ospiti di giornata sono gli attori Barbora Bobulova e Giorgio Marchesi, tra i protagonisti di "Studio Battaglia", la serie televisiva che racconta le vicende di uno studio legale milanese, pronta a tornare sul piccolo schermo su Rai 1 da martedì 19 marzo. Nel cast anche Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Massimo Ghini. Francesca Fialdini ospita oggi anche Don Davide Banzato, sacerdote già noto al pubblico televisivo, recentemente autore del libro "I miei viaggi del cuore", un viaggio nelle vite di importanti figure spirituali, come ad esempio San Francesco, Sant’Antonio e San Pio da Pietrelcina. In ogni episodio di "Da Noi... a Ruota Libera", gli ospiti sono chiamati a confrontarsi con temi e spunti di riflessione proposti dalla conduttrice e dalla "ruota" del programma, che regala indizi, ricordi, momenti di gioco e spettacolo, in un'atmosfera intima e coinvolgente.

Dove vederlo in tv e in streaming (17 marzo)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda oggi, domenica 17 marzo 2024, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

Stasera e domani in TV