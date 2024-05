Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fiorella Mannoia e gli altri ospiti di oggi

Nuova domenica pomeriggio in compagnia di Francesca Fialdini e del suo "Da noi... a ruota libera", in onda oggi, 19 maggio 2024, dalle 17.20 su Rai 1. Da segnalare la presenza di Fiorella Mannoia, da decenni una delle voci più amate del nostro panorama musicale. In nome delle emozioni e dell'ottimismo, la "ruota" della trasmissione fornisce spunti e suggestioni per gli ospiti in studio.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 19 maggio 2024

Ad aprire il programma condotto da Francesca Fialdini è una delle cantanti più importanti della scena musicale italiana: parliamo di Fiorella Mannoia. 70 anni compiuti da poco, dalla fine dei '60 a oggi, l'artista è una delle nostre voci più amate e riconoscibili del nostro panorama musicale. A febbraio 2024 è tornata sul palco del Festival di Sanremo, con il brano "Mariposa"; la abbiamo poi rivista di recente su Rai 1, impegnata nel concerto evento "Uno Nessuna Centomila", contro la violenza sulle donne; presto salirà alla ribalta con il suo nuovo progetto live dal titolo "Fiorella Sinfonica - Live con orchestra". Altro ospite di giornata è il giornalista e conduttore, televisivo e radiofonico, Tiberio Timperi. Una carriera cominciata sul finire degli anni '70, da Telemontecarlo a Mediaset, fino all'approdo in Rai, dove ha condotto programmi come "Unomattina" e "La vita in diretta". Attualmente lo vediamo, quotidianamente, su Rai 2, dove conduce "I fatti vostri", altro classico della nostra tv. La Fialdini ospita poi in studio Paolo Fox, che svela per l'occasione l’oroscopo dell’estate, rivelando cosa riserveranno le stelle per i vari segni zodiacali nei prossimi mesi. Le sue previsioni, sempre attese con grande interesse, vogliono offrire spunti e consigli per affrontare la stagione estiva al meglio, sia sul fronte personale che professionale. In coda troviamo Federico Ielapi, giovane attore di talento che, nonostante i suoi soli 13 anni, ha già avuto l'opportunità di collaborare con figure di spicco del cinema e della televisione italiana. Lo abbiamo visto nella popolare serie "Don Matteo", ma lo abbiamo anche visto protagonista del "Pinocchio" di Matteo Garrone. "Da Noi… a Ruota Libera" è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.

Dove vederlo in tv e in streaming (19 maggio)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda oggi, domenica 19 maggio 2024, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

