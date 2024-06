Da noi... a ruota libera: gli ospiti dell'ultima puntata stagionale del 2 giugno 2024

Per l'appuntamento conclusivo con "Da noi... a ruota libera", la padrona di casa Francesca Fialdini ospita in studio un terzetto di donne d'eccezione, tre celebri personalità della nostra tv. La prima a salire sulla "ruota" è Milly Carlucci, una delle regine incontrastate della televisione italiana. Attualmente è al timone del nuovo show di prima serata su Rai 1, "L'Acchiappatalenti", che andrà in onda sabato 6 giugno con la quinta e ultima puntata. La Carlucci condivide con il pubblico aneddoti e retroscena della sua carriera, ma getta anche uno sguardo al futuro imminente: il ritorno di "Ballando on the road", il tour alla ricerca di nuovi talenti della danza che riparte il 15 giugno e che coinvolge gli appassionati di ballo in tutta Italia. Terminato "L'Acchiappatalenti", per Milly Carlucci e il suo team arriva già l'ora di pensare alla prossima edizione di "Ballando con le stelle".

Giudice di quest'ultimo show, Selvaggia Lucarelli, è la seconda ospite di giornata di "Da noi... a ruota libera". Editorialista, opinionista, volto noto del piccolo schermo, con la sua solita verve e sagacia, ci racconta del suo ultimo libro, "Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez", una lucida e ironica analisi del fenomeno mediatico rappresentato da Chiara Ferragni e Fedez, in grado di stimolare nuovi dibattiti e riflessioni su tematiche che monopolizzano l'attenzione mediatica.

A chiudere la puntata, nonché l'intera stagione del programma domenicale di Rai 1, troviamo Elisa Isoardi, amata conduttrice di numerosi programmi di successo, presente per parlare della sua recente esperienza con "Linea Verde Life", la trasmissione che ha accompagnato gli spettatori ogni sabato su Rai 1, ottenendo un buon riscontro di pubblico grazie alla sua capacità di raccontare il territorio italiano e le sue eccellenze in modo partecipe e coinvolgente.

"Da Noi… a Ruota Libera" è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.