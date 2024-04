Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Rita Pavone e gli altri ospiti di oggi

Tra gli ospiti della nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" spicca Rita Pavone: con oltre 60 anni di carriera, si distingue come una figura capace di attraversare la storia della nostra musica popolare, oltre a vantare una significativa presenza nel mondo del cinema, della televisione e del teatro. Nell'intensa intervista, la Pavone ripercorrerà le tappe più significative della sua lunga carriera, offrendo un prezioso sguardo sul suo rapporto tra vita professionale ed esperienze private.

Altro ospite di giornata è il giornalista e conduttore Salvo Sottile, recentemente ritornato su Rai 3 con la seconda edizione di "FarWest", un programma di inchieste e approfondimento giornalistico che ha già conquistato il pubblico con la sua incisiva narrazione delle storie più rilevanti di ieri e di oggi, con particolare attenzione alle criticità del nostro territorio.

Francesca Fialdini ospita poi in studio Gabriele Corsi, noto conduttore televisivo e radiofonico, pronto a guidare, insieme a Mara Maionchi, l'edizione italiana dell' "Eurovision Song Contest". Con le semifinali in programma per il 7 e il 9 maggio su Rai 2, e la serata finale dell'11 maggio su Rai 1, Corsi ci svelerà i retroscena e le anticipazioni di uno degli eventi musicali più attesi dell'anno.

Chiude il quartetto di ospiti Natasha Stefanenko. L'attrice e presentatrice parlerà del suo sostegno alla onlus "Soleterre". La conduttrice condividerà con il pubblico la missione della fondazione, focalizzata sulla tutela del diritto alla salute, in particolare dei bambini malati di cancro. A suo fianco, il Presidente di "Soleterre", Damiano Rizzi, con preziose informazioni sul lavoro della fondazione e sui suoi progetti futuri.