Da noi... a ruota libera, Leonardo Pieraccioni e gli altri ospiti di oggi

Oggi, 21 gennaio 2024, dalle 17:20 su Rai 1, si rinnova l'appuntamento con Francesca Fialdini e il suo "Da noi… a ruota libera". Una produzione realizzata dalla direzione Intrattenimento Day Time in stretta collaborazione con Endemol Shine Italy, in cui si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica con quelle di persone comuni che hanno saputo orientare la propria ruota nella giusta direzione.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 21 gennaio 2024

I primi ospiti della ricca e intensa nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" sono Leonardo Pieraccioni e Chiara Francini, protagonisti di "Pare parecchio Parigi", l'ultimo film diretto e interpretato dal celebre attore e regista toscano. Uscito nelle sale cinematografiche italiane il 18 gennaio, è il quindicesimo lungometraggio diretto da Pieraccioni, una commedia che vanta la partecipazione anche di un Nino Frassica inedito, di Giulia Bevilacqua e di Massimo Ceccherini. Francesca Fialdini accoglie poi in studio Jasmine Trinca, eccellente protagonista, nel ruolo di Isa, de "La Storia", la miniserie di Rai1 diretta da Francesca Archibugi e tratta dal capolavoro letterario di Elsa Morante. Accanto all'attrice, plurivincitrice del David di Donatello. Accanto all'attrice vediamo i giovani Francesco Zenga e Mattia Basciani, entrambi esordienti, e nella miniserie figli della protagonista. Un'intervista inedita, quindi, che abbraccia più generazioni di attori. Infine, l'odierna puntata di "Da noi... a ruota libera" ci permette di conoscere Dario D'Ambrosi, poliedrico artista e creatore del movimento teatrale internazionale "Teatro Patologico". Quest'ultimo ha l'ammirevole scopo di stabilire un ponte tra il teatro e gli ambienti che si occupano della salute mentale, offrendo alle persone con problemi psichici uno strumento di comunicazione attraverso la recitazione, permettendo loro di uscire dall'isolamento e trasformare il proprio destino. In ogni singola puntata del programma domenicale di Rai 1, gli ospiti sono chiamati a reagire a differenti spunti, sollecitati anche dalla "ruota" che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, in un "late-show" al contempo lieve e profondo.

Dove vederlo in tv e in streaming (21 gennaio)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda oggi, domenica 21 gennaio 2024, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

