Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Raf e gli altri ospiti di oggi

Tra i protagonisti della nuova puntata du "Da noi... a ruota libera" troviamo il celebre cantautore Raf. Dai primi successi ("Self Control", esordio con il botto) alle tre vittorie al Festivalbar, con i brani "Ti pretendo", "Il battito Animale" e "Infinito". Una carriera eccezionale che lo vede adesso impegnato in un tour che lo vedrà esibirsi in numerose città italiane e svizzere durante tutta l'estate.

Altro ospite di puntata è Francesco Facchinetti, figura poliedrica dello spettacolo italiano. Conduttore, cantautore, DJ, manager, imprenditore e procuratore sportivo, Facchinetti è attualmente impegnato come giurato dello show del venerdì sera di Rai 1 "L’Acchiappatalenti".

Francesca Fialdini accoglie poi in studio Pierpaolo Spollon, attore di grande successo grazie alle sue interpretazioni in serie televisive come "Doc - Nelle tue mani", "L’Allieva" e "Blanca". Spollon ha recentemente ampliato i suoi orizzonti pubblicando il romanzo "Tutto non benissimo": oggi conosceremo meglio questo suo ulteriore talento.

Altro ospite di oggi è Angelo Mellone, Direttore della Direzione Intrattenimento Day Time, giornalista, scrittore e autore di reportage, saggi e romanzi. Per finire, è presente in studio Marco Baruffaldi, un giovane di 28 anni affetto dalla sindrome di Down, che ha trasformato la sua passione per la musica in una potente arma contro il bullismo: il giovane utilizza il rap per diffondere messaggi di inclusione e rispetto, diventando un simbolo di forza e determinazione.

"Da Noi… a Ruota Libera" è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.