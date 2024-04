Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Monica Guerritore e gli altri ospiti di oggi

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" ci offre l'opportunità di rivedere un'attrice importante come Monica Guerritore, con una carriera iniziata nel cruciale anno 1974, con un esordio teatrale sotto la guida di Giorgio Strehler. Da lì in avanti ha incarnato ruoli sul palcoscenico, sul grande schermo e in televisione, in alcuni casi diretta dal suo ex marito Gabriele Lavia. La Guerritore ha diretto lei stessa diversi spettacoli teatrali.

Altro ospite di oggi è Fabrizio Biggio, volto noto della televisione italiana, che ogni mattina siede al fianco di Fiorello nel programma “Viva Rai2!”. Lo scorso 25 gennaio Biggio è tornato sul grande schermo con il suo vecchio amico Francesco Mandelli in "I soliti idioti 3 - Il ritorno"; l'attore parteciperà inoltre allo spettacolo evento di Roberto Bolle, “Viva la danza”, in onda il 29 aprile in prima serata su Rai1.

Tra gli ospiti di Francesca Fialdini troviamo anche Rossella Brescia, ballerina, attrice e conduttrice, sia in televisione che in radio. Attualmente nel cast della seconda stagione della serie “Il Santone - #lepiubellefrasidioscio”, disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 19 aprile: un'occasione per vedere la sua versatilità.

In conclusione conosceremo Leonardo Cesaretti, un giovane coraggioso che ha affrontato e superato il terribile flagello del bullismo. Vittima di violenza fisica e psicologica all'età di undici anni, Leonardo ha trasformato la sua esperienza dolorosa in una missione di sensibilizzazione e supporto per chi si trova nella sua stessa situazione. Riconosciuto nel 2019 con il titolo di “Alfiere della Repubblica” per il suo impegno contro il bullismo, Leonardo è ora parte del “Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop”, portando la sua testimonianza nelle scuole e offrendo sostegno ai giovani che ne hanno bisogno.