Da noi... a ruota libera, Franco Nero e gli altri ospiti di oggi

Francesca Fialdini torna oggi, domenica 29 ottobre 2023, su Rai1 a partire dalle 17:20, con una nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”. Personaggi famosi o meno vengono intervistati dalla Fialdini, raccontandosi in tutta sincerità tra percorsi professionali e storie di vita privata. Tra i protagonisti del nuovo appuntamento troviamo Franco Nero, Elisa Isoardi e Paola Minaccioni.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 29 ottobre

"Da noi... a Ruota Libera" si pone come obiettivo il racconto della società attraverso una varietà di linguaggi, spaziando dall'intrattenimento leggero a profonde e intime conversazioni. Ogni settimana vediamo personaggi famosi e persone comuni, pronti a rispondere a molteplici domande della padrona di casa Francesca Fialdini, tra suggestioni, ricordi, rivelazioni e momenti di leggerezza. Le vicende dei protagonisti hanno un comune epilogo: la capacità di far girare la loro ruota nel verso giusto.

Il primo ospite della nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" è l'attore Franco Nero. Classe 1941, nel corso della sua carriera ha partecipato ad oltre 200 lavori. Grazie anche ai suoi ruoli nei film italiani di genere (basti pensare a "Django") è un volto noto iconico anche oltre i confini nazionali, nonché compagno di vita della celebre attrice Vanessa Redgrave.

Francesca Fialdini intervista poi la conduttrice Elisa Isoardi. Nella stagione corrente la vediamo alla guida di “Linea Verde Life” su Rai 1, affiancata da Monica Caradonna.

Altra ospite di giornata è l'attrice Paola Minaccioni, tra i protagonisti de “La Guerra del Tiburtino III”, film in uscita nelle sale il 2 novembre e presentato in anteprima nella sezione “Alice nella Città” della Festa del Cinema di Roma.

A chiudere il lotto di ospiti, vediamo in studio Miss Swirl, nome d’arte di Sara Meucci, modella di fame internazionale che fin dalla giovane età ha dovuto fare i conti con un disturbo chiamato tricotillomania, una patologia che induce a strapparsi capelli, sopracciglia e ciglia. Grazie ad un lungo percorso di accettazione, è oggi un esempio per molte donne.

Dove vederlo in tv e in streaming (29 ottobre 2023)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda su oggi, domenica 29 ottobre 2023, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.