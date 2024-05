Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Barbara Bouchet e gli altri ospiti di oggi

Nuovo appuntamento domenicale con "Da noi… a ruota libera", il programma condotto da Francesca Fialdini in onda oggi, 5 maggio 2024, dalle 17.20 su Rai 1. La trasmissione narra vicende di vita private e professionali, di ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo ma anche di persone comuni. Il tutto in nome di scelte capaci di far girare la "ruota" nel verso giusto.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 5 maggio 2024

Francesca Fialdini ospita nella nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" Barbara Bouchet. Nata nel 1943 a Reichenberg, attuale Liberec, Repubblica Ceca, si trasferì con la sua famiglia negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, stabilendosi prima in California e poi a San Francisco, dove Barbara trascorse la sua giovinezza e debuttò nel mondo dello spettacolo. Quando negli anni '70 tornò in Europa, diventò un icona del cinema di genere italiano (dal poliziesco alla commedia sexy). Il secocondo ospite di giornata è Giampiero Mughini, scrittore, opinionista televisivo e personalità di spicco nel mondo dell'informazione. Classe 1941, Mughini presenterà per l'occasione il suo ultimo libro dal titolo "Controstoria dell’Italia", uno sguardo originale e critico sulla storia del nostro paese. Terzo e ultimo ospite di oggi è Alfa, il giovane cantautore che ha suscitato grande interesse durante l'ultimo Festival di Sanremo, dove ha presentato il suo brano di successo "Vai!". Nel corso dell'intervista parlerà anche del suo duetto con Roberto Vecchioni sulle note di "Sogna, ragazzo sogna". Nato a Genova nel 2000, Andrea De Filippi (questo il suo vero nome) ha catturato l'attenzione del pubblico, e questa sarà un'opportunità per conoscerlo meglio e scoprire cosa lo ispira nella sua musica. "Da Noi… a Ruota Libera" è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.

Dove vederlo in tv e in streaming (5 maggio)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda oggi, domenica 5 maggio 2024, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

