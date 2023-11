Da noi... a ruota libera, Valeria Marini e gli altri ospiti di oggi

Oggi, domenica 5 novembre 2023, dalle 17.20, Rai1 trasmette una nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”. Francesca Fialdini ospita personaggi famosi o meno, disposti a raccontarsi a 360°: il percorso professionale ma anche narrazioni di vita privata, esposti con partecipazione ed emozione. Tra i protagonisti del nuovo appuntamento ci sono Barbara De Rossi, Carolyn Smith e Valeria Marini.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 5 novembre

Una nuova intensa domenica per "Da noi... a Ruota Libera", il programma condotto con sensibilità da Francesca Fialdini, che accoglie in studio le storie e i volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica, ma anche di persone non famose che, con tenacia e determinazione, hanno fatto girare la loro ruota della vita nella giusta direzione.

Il programma di Rai 1 vede oggi un quartetto di ospiti tutto al femminile. Si comincia con Barbara De Rossi, attrice e conduttrice, che ha iniziato da giovanissima a lavorare tra il cinema, la televisione e il palcoscenico teatrale, dove attualmente si sta mettendo in evidenza con la sua performance nella classica commedia "Il padre della sposa".

La Fialdini accoglie poi in studio Carolyn Smith, la ballerina e coreografa di straordinario talento. che da poco è tornata a vestire i panni di presidente della giuria di "Ballando con le stelle", il celebre programma condotto da Milly Carlucci, che appassiona un vasto pubblico ogni sabato sera su Rai 1.

Terza ospite di giornata è Valeria Marini, tra le showgirl più celebri del panorama nazionale, capace di diventare un'icona indiscussa del mondo dello spettacolo. Nel corso della sua carriera, ha ottenuto numerosi successi e attenzioni in televisione, al cinema e sui palcoscenici teatrali.

Per finire, Francesca Fialdini incontra Angela Rafanelli, talentuosa autrice e conduttrice televisiva. Emersa presso il grande pubblico con "Le iene", è adesso tornata alla guida della nuova stagione de "Il segno delle donne", in onda dal 1° novembre su Rai Storia; in più, la vediamo ogni settimana al timone del programma "Il Palio d'Italia", su Rai 3.

Dove vederlo in tv e in streaming (5 novembre 2023)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda su oggi, domenica 5 novembre 2023, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.