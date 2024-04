Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fausto Leali e gli altri ospiti di oggi

Tra gli ospiti della nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" troviamo il cantante Fausto Leali, da decenni una delle voci più inconfondibili del nostro panorama musicale. In compagnia di Francesca Fialdini, l'artista ripercorre la sua straordinaria carriera di autore e interprete di grandissimi successi. Al di là della musica, il cantante di brani celeberrimi come "Mi manchi" "Ti lascerò", "A chi" e "Io amo" ha lasciato il segno anche in numerosi programmi televisivi: una storia, la sua, tutta da raccontare.

Nello studio del programma domenicale di Rai 1 ritroviamo anche Enzo Miccio, celebre wedding ed event planner, nonché fashion designer celebre presso le platee televisive: il suo stile unico e la sua presenza lo hanno reso un volto ricorrente del piccolo scherzo è, per l'occasione, non mancherà di condividere aneddoti e consigli preziosi.

Musica, glamour ma anche cinema, con la presenza di due ospiti d'eccezione: Lucrezia Lante della Rovere e Michela Giraud, protagoniste del film "Flaminia", in uscita nelle sale cinematografiche dall'11 aprile. Un lungometraggio, diretto dalla stessa Giraud (alla sua opera prima), che affronta con sensibilità e il tema del rapporto tra due sorelle, parlando con attenzione anche del complesso tema dell'autismo.

La Fialdini accoglie in studio anche Vincenzo Schettini, il professore che ha conquistato il pubblico dei social con il suo account "La fisica che ci piace". Schettini, noto per la sua capacità di rendere accessibile e divertente il mondo della fisica. A partire dal 16 aprile sarà il protagonista della seconda serata di Rai 2 con il nuovo programma dal titolo "La fisica dell'amore".

In ogni appuntamento di "Da Noi... a Ruota Libera", i protagonisti sono messi di fronte a un viaggio attraverso temi stimolanti, orchestrati dalla padrona di casa insieme alla suggestiva elemento "ruota", tra sorprese, indizi e ricordi, tra intrattenimento ed emozioni.