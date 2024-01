Da noi... a ruota libera, Giancarlo Magalli e gli altri ospiti di oggi

Primo appuntamento dell'anno con Francesca Fialdini: in onda oggi, 7 gennaio, dalle 17.20 su Rai, il programma “Da noi… a ruota libera”, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, ospita nell'odierna puntata una bella varietà di attori di attori e conduttori di casa nostra, pronti a scambiare due chiacchiere, tra vita professionale e privata, in compagnia della padrona di casa.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 7 gennaio 2024

Francesca Fialdini ospita, per la prima puntata del 2024 di "Da noi... a ruota libera", Giancarlo Magalli, volto storico e amato di casa Rai. Classe 1947, si è fatto spazio come autore televisivo, prima di passare in pianta stabile davanti alla macchina da presa, come conduttore di programmi importanti programmi (da "Fantastico" a "I fatti vostri"). Nel corso della sua carriera ha lavorato anche come attore e come doppiatore. Altra gradita presenza del pomeriggio di Rai 1 è Matilde Gioli, che a partire dall’11 gennaio, torna a interpretare il ruolo della dottoressa Giulia Giordano nella terza stagione della popolare fiction "Doc – Nelle tue mani", in onda su Rai 1 e interpretata da un cast che vede ancora una volta in prima fila Luca Argentero. La Fialdini intervista inoltre l'attrice Aurora Ruffino, interprete de “La luce nella masseria”, film televisivo trasmesso oggi, 7 gennaio, in prima serata su Rai 1: un lavoro che contribuisce alle celebrazioni dei settanta anni della nostra televisione, raccontando l'arrivo del nuovo medium in una famiglia del Sud Italia negli anni '60. "Da noi... a ruota libera" vede oggi anche la partecipazione di Ema Stokholma: conduttrice radiofonica, televisiva e scrittrice. Il grande pubblico l'ha conosciuta anche grazie alla partecipazione, da concorrente, a "Ballando con le stelle 2022", dove danzava in coppia con Angelo Madonia (i due hanno avuto anche una rlelazione). Attualmente è al timone - affiancata dai Gemelli di Guidonia - del programma pomeridiano “Radio 2 Happy Family”, in onda dal lunedì al venerdì. Gli appuntamenti di "Da noi... a ruota libera", mettono gli ospiti al cospetto della "ruota", che fornisce stimolanti spunti, per suggerimenti, ricordi e rivelazioni inerenti alla loro vita.

Dove vederlo in tv e in streaming (7 gennaio)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda oggi, domenica 7 gennaio 2024, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

