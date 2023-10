Da noi... a ruota libera: Claudio Bisio e gli altri ospiti di oggi

Oggi, domenica 8 ottobre, dalle 17.20 su Rai 1, nuovo appuntamento con “Da noi… a ruota libera”: un'occasione per ascoltare le emozionanti storie dei volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica, ma anche per scoprire le vite straordinarie delle persone comuni. Scopriamo chi sono i protagonisti di giornata.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 8 ottobre

Ogni settimana Francesca Fialdini accoglie nello studio di "Da noi... a ruota libera" personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche persone comuni, che narrano vicissitudini della loro vita professionale e privata, sollecitati anche dalla "ruota delle sorprese" che fornisce suggerimenti, memorie, rivelazioni, momenti di svago e intrattenimento, creando nelle domeniche pomeriggio di Rai 1 un'atmosfera distesa e confidenziale.

Il primo ospite della Fialdin è Pierpaolo Spollon, da pochi giorni sul piccolo schermo con la seconda stagione di “Blanca”, dove, affiancando Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, interpreta il personaggio di Sebastiano Russo. Spollon sta attualmente girando l'Italia con “Quel che provo dir non so”, lo spettacolo che segna il suo debutto sul palcoscenico.

Successivamente, entrerà in studio Claudio Bisio, in uscita (12 ottobre) cui il film "L’ultima volta che siamo stati bambini", che segna il suo esordio dietro la macchina da presa. In studio con Bisio ci saranno anche i quattro giovani attori del cast: Alessio Di Domenicantonio, Carlotta De Leonardis, Vincenzo Sebastiani e Lorenzo Mc Govern Zaini. La pellicola è ambientata nella Roma del 1943 e segue l'emozionante vicenda di un gruppo di bambini alla ricerca - durante la guerra - del loro amico ebreo deportato.

La terza ospite del pomeriggio è Nunzia De Girolamo, reduce dai successi televisivi di “Ciao Maschio” ed “Estate in Diretta”. A partire dal 10 ottobre, guiderà il nuovo talk show "Avanti Popolo", in onda ogni martedì in prima serata su Rai 3.

In conclusione, Francesca Fialdini incontra il giovane astrofilo Gabriele Ciancuto,di soli 12 anni, autore di un libro che svela ai bambini i segreti del sistema solare.

Dove vederlo in tv e in streaming (8 ottobre 2023)

La quarta puntata stagionale di "Da noi... a ruota libera" va in onda su oggi, domenica 8 ottobre 2023, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.