Da noi... a ruota libera: gli ospiti della prima puntata stagionale del 17 settembre 2023

Va in onda oggi, 17 settembre 2023, a partire dalle 17.20 su Rai1, il primo appuntamento stagionale con “Da noi… a ruota libera”. Il programma domenicale condotto da Francesca Fialdini mette al centro interviste a personaggi famosi o meno, che si raccontano per l'occasione con sincerità ed emozione.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 17 settembre

Francesca Fialdini torna puntuale su Rai 1, stesso giorno e stessa ora, con il suo "Da noi... a ruota libera". Un format che mette al centro gli esseri umani, che siano famosi o meno, pronti a raccontarsi: partendo dagli aspetti inerenti alla professione - si parla dunque spesso di spettacolo - l'intervista si sposta verso le componenti più intime e confidenziali, che ci permettono di conoscere bene gli ospiti di turno.

Il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy torna oggi, 17 settembre, con tre ospiti per altrettante interviste condotta da una Fialdini come al solito garbata e affabile.

Gli ospiti di questa prima puntata stagionale sono: Max Giusti, il celebre attore e comico parte domani, 18 settembre, in prima serata su Rai 2 con un nuovo programma dal titolo "Fake Show – Diffidate delle imitazioni", un manifesto sul mondo delle imitazioni, condotto da un asso indiscusso del genere.

Altra ospite del pomeriggio è Beatrice Venezi, pianista e compositrice, ma anche direttore d’orchestra di fama mondiale, che nel corso degli ultimi anni ha collaborato con importanti Festival internazionali. Francesca Fialdini accoglie in studio anche Cinzia Macchi, un’imprenditrice milanese che ha dovuto affrontare una serie di ostacoli e difficoltà; con impegno e passione è riuscita a ricostruire una carriera luminosa, creando accessori di moda con tessuti usati o di scarto. Oggi la Macchi è supportata da una trentina di collaboratrici, molte delle quali con un passato difficile alle spalle, e la sua azienda vanta ragguardevoli numeri produttivi.

Dove vederlo in tv e in streaming (17 settembre 2023)

La prima puntata stagionale di "Da noi... a ruota libera" va in onda su oggi, domenica 17 settembre 2023, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile- in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.