Da noi... a ruota libera, Serena Rossi e gli altri ospiti di oggi

Torna oggi, domenica 10 dicembre, dalle 17.20 su Rai, il programma “Da noi… a ruota libera”, condotto con partecipazione da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.Tra i protagonisti di giornata troviamo gli attori Serena Rossi e Alessio Boni.

Da noi… a ruota libera: le anticipazioni del 10 dicembre 2023

Dopo un paio di settimane di pausa, torna il consueto appuntamento della domenica pomeriggio con "Da noi... a ruota libera", in onda oggi su Rai 1 con una nuova puntata: Francesca Fialdini accoglie in studio personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, ma anche persone meno note, pronte a raccontarsi a cuore aperto alla sensibile conduttrice. La poliedrica Serena Rossi è la prima ospite di puntata: apprezzata attrice, cantante e conduttrice, parla del suo recente ritorno al cinema, stavolta nel ruolo di doppiatrice per il film d'animazione "Prendi il volo". Un'occasione, comunque, per divagazioni inerenti alla sua vita privata, nonchè alla fiction che l'ha donato fama presso il grande pubblico: "Mina Settembre". Francesca Fialdini intervista poi Alessio Boni, protagonista de "Il Metodo Fenoglio. L’Estate Fredda", la nuova serie tv di Rai 1 tratta dalla trilogia de “Il Maresciallo Fenoglio” di Gianrico Carofiglio, che si sofferma sulla trasformazione della criminalità barese degli anni '90 in una vera e propria mafia. Enrico Ruggeri, noto cantautore, ma anche scrittore e conduttore, anticipa il suo nuovo programma "Gli occhi del musicista", dedicato al mondo della musica e agli artisti che ne hanno fatto la storia, in onda dal 12 dicembre in seconda serata su Rai 2. Per finire, Diego dalla Palma, esperto di make-up, imprenditore e volto televisivo, condivide la sua esperienza nel mondo teatrale con lo spettacolo da lui scritto e interpretato, dal titolo "Bellezza imperfetta - Fra vacche e stelle". In ciascun episodio di "Da noi... a ruota libera", gli ospiti si trovano di fronte a molteplici stimoli, guidati dall'interazione con la "ruota", che offre indizi, suggerimenti, ricordi, rivelazioni, nonché momenti di leggerezza e intrattenimento.

Dove vederlo in tv e in streaming (10 dicembre)

La nuova puntata di "Da noi... a ruota libera" va in onda oggi, domenica 10 dicembre 2023, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV