Da vicino nessuno è normale, Alessandro Cattelan svela cosa avrebbe fatto Fedez

“Forse non ve ne siete accorti, ma in questi giorni si è parlato un po’ di Fedez.” Con la solita ironia, Alessandro Cattelan, nel corso della prima puntata del suo nuovo show Da vicino nessuno è normale, dedica uno spazio per chiarire il giallo che ha preceduto le ore dell’avvio dello show. Tra gli ospiti della prima puntata in onda il 20 maggio su Rai Due, era infatti atteso Fedez, ma il rapper ha disdetto l’impegno all’ultimo momento adducendo motivi legati alla salute. I rumors e le congetture in rete però hanno subito collegato l’improvviso forfait con le recenti vicissitudini di Fedez rispetto all’aggressione a Cristiano Iovino. Per questo Cattelan ha voluto spazzare via i dubbi, sottolineando che non era prevista alcuna intervista al rapper.

“Siamo partiti da poco ma credo abbiate già visto ciò che vogliamo mostrarvi in questo show”, ha iniziato a spiegare il conduttore: “Il protagonista è il pubblico. Gli ospiti servono per interagire con il pubblico. Questo non è un programma di interviste, poi il fatto che io da anni faccia programmi di interviste e l’unica volta che non faccio interviste c’è un ospite da cui si potrebbe avere uno scoop mondiale è un problema mio e ne parlerò con il mio analista”, commenta ironicamente Cattelan.

“Avevamo un’idea anche per lui, come per gli altri ospiti: volevamo mandare Fedez a sorpresa a un matrimonio, e già questa ci sembrava una cosa estrema visto il suo recente passato, poi è cambiato il mood e noi abbiamo cambiato idea. Siccome quando Federico fa qualcosa tutti ne parlano, e ne parla anche lui, ma parlano tutti tramite uno schermo, a Fedez avremmo fatto fare una cosa ispirata a una famosa performance di Marina Abramovich, The Artist is Present, che sarebbe diventata Fedez is present, con lui seduto a un tavolo con le persone del pubblico che si sarebbero sedute davanti a lui e avrebbero potuto dirgli qualsiasi cosa. Poi Fedez ha avuto un piccolo problema di salute e abbiamo cambiato la locandina che ora è: “Fedez is absent”. Questo è quello che volevamo fare con Fedez,Fedez non c'è, facciamogli un in bocca al lupo per la sua salute, rimettiti presto”.