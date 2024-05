Da vicino nessuno è normale, Angelina Mango vittima dello scherzo social: qual è la sua stranezza

Durante la seconda puntata di "Da vicino nessuno è normale", il programma condotto da Alessandro Cattelan su Rai2 lunedì 27 maggio, ad arrivare sul palco del teatro Franco Parenti di Milano è Angelina Mango, tornata in Italia dopo le meravigliose performance all'Eurovision Song Contest 2024. L'artista non solo racconta la sua più grande stranezza ed è vittima del Social Media Manager ma si esibisce in un medley dei suoi più recenti successi, dopo essersi classificata seconda (la prima nella categoria canto) ad Amici.

Lo scherzo social

Angelina Mango entra sul palco del teatro di Milano accompagnata dagli applausi e dalle grida di apprezzamento del pubblico e Alessandro Cattelan la presenta come "Il nostro orgoglio italiano all’Eurovision". Ma qual è la più grande stranezza dell'artista? Perché alla fine il conduttore punta subito su tale aspetto, visto che il programma è volto a dimostrare che "da vicino nessuno è normale". La mango racconta: "Mi segno sul telefono le parole belle e brutte della lingua italiana. Per me ci sono parole che non dovrebbero esistere in quel preciso senso. Per esempio, una parola bella deve esserlo foneticamente, deve essere ruspante. Come alcestruzzo, è bravissimo chi l'ha inventata. O giurisprudenza. Le parole brutte sono pigre, come dolce... Potevi inventarti un'altra parola... Oppure 'balliamo il lento', solo perché il ballo è lento... Ci voleva un nome per il ballo lento, no? Non so se mi sono spiegata..."

Poi lo scherzo social che Angelina Mango commenta così: "Ho trovato anche il lato divertente delle persone che rompono il calcestruzzo". La capiamo, perché il Social Media Manager prima le fa un video da vicino ("Lo richiede il format") e lei risponde: "Ho capito, ma faccio schifo" (è senza trucco, ma in realtà sta benissimo), e poi le gira intorno per fare un filmato a 360° ("Sai che non l’ho registrata?") e lei si rannicchia fino a sedersi a terra per quanto stanca, annoiata. Nel frattempo in studio l'artista commenta: "Io sono stupida, gli chiedevo pure scusa". Un momento infinito dove accade di tutto, ma per fortuna, ad un certo punto l'autore dello scherzo dice "Secondo me ce l’abbiamo" e Angelina prende la palla al balzo: "Si, anche secondo me". Poi la cantante spiega: "Era ipnotico", e Cattelan replica: "Tu sei troppo gentile, qualcun altro l’avrebbe menato".

Il medley e la presentazione del nuovo album

Angelina Mango è poi protagonista di un medley dei suoi più grandi successi, a partire da "Che t'o dico a fa'", all'interno del teatro, per poi giungere in piscina cantando "Ci pensiamo domani" e concludere la performance con "La noia", il brano presentato all'ultimo Festival di Sanremo e all'Eurovision. In un secondo momento la cantante torna in scena cantando sulle note del nuovo singolo "Melodrama". Dell'album inedito, intitolato "Poké Melodrama", dice: "È tutto quello che è successo nell’ultimo anno, ed è bellissimo perché è il mio modo di dare il mio diario segreto a tutti".

