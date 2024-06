Da vicino nessuno è normale: Arisa imbucata a un matrimonio, Diletta Leotta pronta per l'addio al nubilato

Durante la terza e ultima puntata di "Da vicino nessuno è normale", il programma condotto da Alessandro Cattelan su Rai2 lunedì 3 giugno, assistiamo a una sorpresa per una coppia di neo sposi le cui nozze si sono tenute questa mattina. All’evento Arisa canta “Meraviglioso amore mio” per i diretti interessati, e ad aiutare Alessandro Cattelan ad imbucarsi alla cena di matrimonio è Salem, lo sposo di 32 anni di Biella convolato a nozze con Emanuela, moglie di 33 anni di Novara. Scopriamo insieme cosa è successo in diretta.

Arisa al matrimonio di Salem ed Emanuela

Salem ed Emanuela sono alla cena di matrimonio quando la telecamera di “Da vicino nessuno è normale” entra nelle loro vite, prima mostrandoci il loro scherzo - far cadere di proposito la torta nuziale -, poi presentando Arisa, pronta a cantare per la coppia “Meraviglioso amore mio”, un brano d’amore perfetto per l’occasione. Prima dell’evento, nascosta in una camera di una villa di Varese, l’artista e giudice di The Voice, afferma: “So che le mie canzoni vengono spesso cantate ai matrimoni, ma è una cosa strana che io non sia ancora sposata. Ho già cantato alle cerimonie, prima di diventare più popolare”. A fine esibizione Arisa dichiara: “Salem ed Emanuela sono orgogliosa di essere qui a cantare per voi, perché l’amore è una cosa importante. Grazie di cuore, vi voglio bene. Un bacio”. La sposa - non si aspettava nulla di tutto ciò, tantomeno di essere in onda su Rai2 - si commuove in diretta e ringrazia di cuore Arisa.

Diletta Leotta e il prossimo matrimonio

A proposito di matrimoni, a “Da vicino nessuno è normale” arriva anche Diletta Leotta, che si sposerà con Loris Karius tra meno di un mese, più precisamente il prossimo 22 giugno. Quando entra in studio dichiara: “Stavo piangendo dietro le quinte, ma siete impazziti? Voglio anche io Arisa alle mie nozze”. Poi racconta qualche dettaglio in più sull’atteso evento: “Ora sono nella fase di organizzazione dell'addio al nubilato, vado ad Ibiza con amiche. Hanno già preparato parrucche, ma sarà una cosa sobria ed elegante”. In seguito svela: “Alessandro Cattelan è venuto nel mio podcast per darmi consigli sul matrimonio, ma dovete sapere che non si ricorda quando si è sposato…” In effetti, il conduttore ha bisogno di guardare la data scritta all’interno della sua Fede: “Questa sera qui c’è anche mia moglie Ludo, e posso dirti che non se lo ricorda nemmeno io. Tutti e due non ci siamo accorti di aver festeggiato i dieci anni di matrimonio quest’anno”, spiega Cattelan.

Poi scopriamo che Diletta Leotta è stata vittima dello scherzo social di Matteo Varini, durante il quale la riprende da molto vicino, le chiede di mettere le mani come se stesse “sorreggendo” la Torre di Pisa, e infine le chiede di spostarsi a destra e a sinistra per promuovere la sua partecipazione nello show. Lei, dobbiamo dirlo, reagisce benissimo, anche se poi in studio ammette sorridendo: “Però che pazienza ci vuole”.

Per quanto riguarda la recente nascita della figlia, dice: “Con Aria Rose sta andando molto bene, a volte mi dico: ‘Mamma mia sembro mia madre’. Spero di lasciarla andare quando sarà il momento, ma credo di essere più una maniaca del controllo. Quindi non so se ci riuscirò”. Poi racconta che la madre le fa sempre i complimenti quando ha successo, che è disposta a fare sacrifici per la figlia (ma sostiene che andarla prendere in discoteca sia più un compito del padre) e che le sarebbe piaciuto avere una sorella gemella, “una sostituta per quando non si vuole fare qualcosa”.