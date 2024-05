"Da vicino nessuno è normale", da stasera in tv lo show con Alessandro Cattelan: anticipazioni e ospiti

Al via oggi, 20 maggio 2024, dalle 21.25 su Rai 2, lo show people "Da vicino nessuno è normale", ritorno in prima serata di Alessandro Cattelan. Risate e riflessioni in un programma che indaga sulle piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente. Con musica, citazioni e ospiti di tutto rispetto.

Da vicino nessuno è normale: le anticipazioni

"Da vicino nessuno è normale" segna il ritorno di Alessandro Cattelan in prima serata, a due anni e mezzo di distanza dallo show di Rai 1 "Da grande". Prodotto a Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, la nuova trasmissionesi presenta come un innovativo people show che esplorerà le piccole e grandi stranezze umane con un approccio unico e divertente.

Il titolo del programma è ispirato ad una citazione attribuita a Franco Basaglia, padre della Legge 180, quella che impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi di igiene mentale pubblici. “Da vicino nessuno è normale” (“De perto ninguem è normal”), però, è anche un verso di una canzone di Caetano Veloso dal titolo "Vaca profana".

Durante ogni serata dello show, Alessandro Cattelan utilizza una grande varietà di mezzi per rispondere alle grandi domande della vita: gli esperimenti sociali e le candid camera, i giochi interattivi con il pubblico e i monologhi, senza dimenticare le brillanti interviste e le esibizioni di ospiti di rilievo. Accanto al padrone di casa, troviamo nelle tre puntate previste la musica degli Street Clerks e un cast fisso di quattro ospiti: Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi, Giorgia Fumo e Matto Varini.

Proprio come lo show della seconda serata di Rai 2 "Stasera c'è Cattelan", anche il nuovo programma mette in prima linea una serie di ospiti di prestigio. Si comincia oggi, 20 maggio, con The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Annullata, invece, la partecipazione (attesissima) di Fedez, ufficialmente per "motivi di salute".

Il fine dello show è comunque quello di garantire al pubblico risate e riflessioni sulla natura umana mira, creando uno spettacolo leggero ma coinvolgente; il tutto per indagare le piccole e grandi stranezze umane con un approccio unico e divertente, per accettare sè stessi e il prossimo con tutti i difetti del caso.

Dove vedere "Da vicino nessuno è normale" in tv e in streaming (20 maggio)

La prima puntata di "Da vicino nessuno è normale" va in onda lunedì 20 maggio a partire dalle 21.25 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

