Da vicino nessuno è normale, Elettra Lamborghini (piena di fobie) confessa: "Questa è l'offesa peggiore"

Durante la seconda puntata di "Da vicino nessuno è normale", il programma condotto da Alessandro Cattelan su Rai2 lunedì 27 maggio, dopo l'ingresso di Angelina Mango, arriva sul palco anche Elettra Lamborghini. Scopriamo insieme cosa è successo in diretta e cosa ha detto la diretta interessata.

Le fobie di Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan

Elettra Lamborghini entra sul palco del teatro Franco Parenti di Milano con un vestito bianco attillato e molto elegante, ma il conduttore parte subito col chiederle le sue più grandi stranezze e fobie, e l'ospite commenta: "Sono brillina perché mi sono bevuta una cinquantina di lattine di coca-cola zero e sono tutta un brio, mi sento molto allegria. Io la mattina la prima cosa che faccio è lavarmi le mani. Le cose bagnate sul viso mi provocano il vomito, così come gli odori strani, la macchina (solo quando guidano gli altri)".

A questo punto la Lamborghi chiede al conduttore quale sia una sua stranezza e lui risponde: "Cerco di non mettere mai le scarpe da ginnastica nere perché altrimenti, quando cammino per strada, se accidentalmente guardo verso il basso, mi sembra di non avere i piedi e mi spavento". Poi Cattelan racconta che insieme alla Lamborghini sono andati all'Ikea, un'esperienza da lei definita "traumatizzante". In seguito svela il motivo: "Io sono Agorafobica, è strano ma in certe situazioni ho paura della gente. Per andare all'Ikea mi metto sempre un cappellino e la mascherina. E poi sono anche germofobica".

L'offesa peggiore

Ma cosa è successo all'Ikea? Elettra è chiamata a chiedere e fare delle cose alquanto bizzarre, come provare un letto e coinvolgere anche altre persone per testarne la resistenza, oppure infilare alcuni oggetti da acquistare nel carrello di un'altra persona che, tra l'altro, la riconosce e le dice che la trova dimagrita. Quando la telecamera però torna nel teatro Franco Parenti, l'ospite svela: "Mi ricordo che quando mi ha detto che sono dimagrita tantissimo mi stavo offendendo: se qualcuno mi dicesse che ho il sedere piccolo... tesoro, è l'offesa peggiore che possa capitarmi nella vita". "Come ti permetti di dirmi che sono dimagrita?", aggiunge poi scherzando.