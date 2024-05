Da vicino nessuno è normale: la clip in esclusiva dello sketch con Fabio Caressa e la figlia Eleonora

Al via la seconda puntata di Da vicino nessuno è normale, il people show di tre puntate condotto da Alessandro Cattelan in prima serata. Il prossimo lunedì 27 maggio, alle 21.15 su Ra 2, andrà in onda il nuovo episodio del programma che tra risate e riflessioni, vuole indagare sulle piccole e grandi manie degli esseri umani con un format innovativo tra musica, citazioni e sketch con ospiti famosi.

Tra gli ospiti della prossima puntata ci sarà anche Fabio Caressa, accompagnato da sua figlia Eleonora, entrambi reduci dalla partecipazione all'ultima edizione di Pechino Express. I due saranno protagonisti di uno sketch divertente tra padre e figlia di cui possiamo già assaporare qualche dettaglio nella clip in esclusiva per Today.it che ne mostra una piccola anteprima.

Il noto telecronista sportivo, infatti, sarà alle prese con una richiesta di sua figlia ma soddisfarla non sarà semplicissimo.

L'ultimo appuntamento con lo show è previsto il 3 giugno 2024.