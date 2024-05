Da vicino nessuno è normale, Federica Pellegrini ha un'insospettabile fobia: "Quando mi tuffo al mare..."

Federica Pellegrini insegnante di nuoto speciale per l’inconsapevole Andrea che, a 37 anni, non ha mai imparato bene a nuotare. Nella prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo show di Alessandro Cattelan in prima serata su Rai Due, che è un simpatico viaggio dentro le manie e le fobie che ognuno ha, i veri protagonisti sono le persone del pubblico. Prima di arrivare sulla propria poltrona, all’ingresso al Teatro Franco Parenti, gli spettatori della serata hanno confessato le loro manie alla redazione dello show, facendo un grande errore: perché ogni piccolo e imbarazzante “segreto” viene usato durante lo show, che si sviluppa in due location: all’interno del teatro e all’esterno, a bordo piscina. E’ proprio in questa seconda platea che viene pescato Andrea, un ragazzo di 37 anni, che però non sa nuotare.

Ma Alessandro Cattelan verrà in aiuto dell’inconsapevole ragazzo, grazie a una degli ospiti della serata: Federica Pellegrini. “La Divina” si presta di buon grado a provare a insegnare i primi rudimenti della disciplina di cui è stata fenomenale campionessa, a un ragazzo che non ha molta confidenza con l'acqua.

Alessandro Cattelan accoglie in studio la ex olimpionica che svela, anche lei una fobia, insospettabile, dicendo che, tra il mare e la piscina lei preferisce la piscina perché:“il mare è una mia grande fobia. Ho sempre quella sensazione che ti stai tuffando e senti subito la musichetta dello squalo”… Più tardi svela anche un’altra mania: “Ogni volta che vengo in una trasmissione, ho un evento, ho il terrore di avere qualcosa tra i denti e mi controllo in continuazione su qualunque superficie riflettente”.

Andrea ha 37 anni, lei invece quando ha imparato a nuotare nemmeno sa bene dirlo:“Io non ricordo, perché avevo l’età di mia figlia, mi hanno buttato in acqua che avevo quattro mesi. Anche a lei l’ho fatto e se l’è cavata devo dire”.

A questo punto, Alessandro Cattelan si rivolge all’inconsapevole Andrea che dall’esterno non ha seguito nulla della conversazione né l’entrata in studio di Federica Pellegrini: “Non hai mai imparato a nuotare, vero? Ma basta un’insegnante speciale per rimediare. Questa sera, se ti va, pensavamo, grazie alla presenza di una maestra d’eccezione di insegnarti a nuotare: Federica Pellegrini”. Il ragazzo, oltre che sorpreso e imbarazzato appare un pò preoccupato, “Andrea, la piscina in realtà non ci serve, l’abbiamo presa solo per te, quindi dobbiamo ammortizzare la spesa”. Scherza il conduttore. “Andrea forza, ce la possiamo fare, in caso ti tengo in braccio come mia figlia!” ha aggiunto la coach Pellegrini.

Pochi minuti dopo, per Andrea è arrivato il momento di tuffarsi, ma non se l’è cavata affatto male: rimane a galla, ha qualche problema a nuotare con la testa sotto, virata da dimenticare, ma ha anche vinto una sfida di qualche metro di nuoto contro Rose, un meraviglioso cane-bagnino Terranova, dando una soddisfazione alla sua allenatrice d’eccezione. Anche perché, le premesse non erano delle migliori: avvistato lo sfidante, Andrea aveva infatti precisato: “Ho anche paura dei cani!”. Per sua fortuna Rose è apparso piuttosto distratto e disinteressato alla vittoria.