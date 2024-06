Da vicino nessuno è normale: Paola e Chiara infiammano il palco dopo la gaffe: "È la regina degli spoiler"

Durante la terza e ultima puntata di "Da vicino nessuno è normale", il programma condotto da Alessandro Cattelan su Rai2 lunedì 3 giugno, assistiamo all’ingresso in studio di Paola e Chiara, sempre sorridenti e pronte a esibirsi sulle note dei loro più grandi successi, questa volta in occasione dello spazio dedicato al Kasaoke. Vediamo insieme cosa è accaduto in diretta e lo spoiler di Chiara.

Lo "spoiler" di Chiara

Presenta così Paola e Chiara il conduttore: “Un duo iconico con fan scatenatissimi”. E come dargli torto visto che molte loro canzoni sono delle vere e proprie hit da anni? Poi Cattelan chiede loro se frequentano i karaoke e Chiara fa subito uno spoiler (in realtà si capisce ben poco): “Sul karaoke abbiamo un collegamento che si scoprirà tra un po’”. Cattelan pensa si tratti di un qualcosa che riguarda la diretta: “Tra pochissimo? Questa volta sorpresa anche per me?”. Ma Paola spiega: “No, non so cosa stia dicendo”, e Chiara chiarisce: “Siamo collegate al karaoke in qualche modo per via di una cosa che abbiamo fatto”. A questo punto Paola urla “ha ragione” e il conduttore ammette: “Ma sapete che io non ho capito di cosa stiamo parlando?” A intervenire è Paola: “È la regina degli spoiler, non possiamo parlarne”, e Chiara conclude: “Non me ne sono resa conto...”. Insomma, aspettiamoci qualcosa di nuovo e - speriamo - imperdibile in un prossimo futuro.

Poi inizia il Kasaoke sulle note di “Vamos a Bailar”, “Furore” e “Festival” e tutto il pubblico in studio si scatena ballando e cantando insieme alle due artiste. Durante l’evento il duo ricorda la coreografia legata al brano "Furore" insieme ad Alessandro Cattelan e poi spiega: “Non è amarsi e fare l’amore, ma è amarsi e fare rumore. Bisogna pensare alla Carrà”. Il conduttore risponde: “Va bene, e poi amarsi con rumore ha senso, vuol dire che tutto sommato le cose stanno andando bene”.

Diodato chiude l'ultima puntata

Diodato sbuca all'improvviso da una finestra che si trova sul tetto di una palazzina di Milano, proprio vicino al Teatro Franco Parenti, luogo in cui si volge lo show di Alessandro Cattelan, e poi raggiunge la zona della piscina per cantare il singolo "Che vita meravigliosa", incantando tutti con un brano che "un po' racchiude in sé il senso del programma: da vicino nessuno è troppo normale", dice Cattelan.