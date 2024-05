"Da vicino nessuno è normale" con Alessandro Cattelan, stasera in tv lo show: anticipazioni e ospiti

Con una miscela di comicità, riflessioni e performance spettacolari, "Da vicino nessuno è normale" va in onda oggi, 27 maggio 2024, dalle 21.25 su Rai 2, con la sua seconda puntata. Anche questa sera Alessandro Cattelan intrattiene il pubblico, indagando sulle peculiarità e le idiosincrasie che rendono unica ogni persona. Il tutto in compagnia di ospiti che si mettono allegramente in gioco.

Da vicino nessuno è normale: le anticipazioni del 27 maggio

Il secondo appuntamento con “Da vicino nessuno è normale”, il nuovo people show prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, promette una nuova serata ricca di sorprese e divertimento, mentre approfondisce, in modo originale e ritmato, le piccole e grandi manie umane. Caratterizzato da un formato innovativo, il programma utilizza una vasta gamma di meccanismi e strumenti per intrattenere e sorprendere il pubblico.

Figlio ovviamente di "E poi c'è Cattelan" (Sky) e "Stasera c'è Cattelan" - a loro volta influenzati da modelli statunitensi - “Da vicino nessuno è normale” si muove agilmente nelle sue zone d'azione: i giochi interattivi con il pubblico, i monologhi comici, gli esperimenti sociali, le candid camera e le performance spettacolari degli ospiti. Oggi, 27 maggio, Alessandro Cattelan accoglie in studio: Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024; il cantautore Tommaso Paradiso; Fabio ed Eleonora Caressa, reduci dall'ultima edizione di "Pechino Express", la cantante e conduttrice Elettra Lamborghini; Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, coppia che tra poche settimane convolerà a nozze.

Ad accompagnare Cattelan nel corso delle serate ci sono gli Street Clerks con la loro verve musicale, e un cast di ospiti fissi, composto da Stefania Andreoli, Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi e Matteo Varini.

Lo show, un mix perfetto di risate e riflessioni sulla natura umana, aspira a regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile. Attraverso un format dinamico e imprevedibile, “Da vicino nessuno è normale” vuole trasformare ogni puntata in un evento memorabile, capace di lasciare un segno indelebile nella serata degli spettatori.

Il titolo del programma trae ispirazione da una celebre citazione attribuita a Franco Basaglia, il promotore della Legge 180 che decretò la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio, introducendo i servizi di igiene mentale pubblici. Ma "Da vicino nessuno è normale" (“De perto ninguem é normal”) è anche un verso della canzone "Vaca profana" del famoso cantante brasiliano Caetano Veloso, aggiungendo una sfumatura culturale al titolo dello show.

Dove vedere "Da vicino nessuno è normale" in tv e in streaming (27 maggio)

La seconda puntata di "Da vicino nessuno è normale" va in onda lunedì 27 maggio a partire dalle 21.25 su Rai 2. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

