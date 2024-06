"Da vicino nessuno è normale" con Alessandro Cattelan, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e ospiti

Terzo e conclusivo appuntamento con "Da vicino nessuno è normale", novità televisiva di fine stagione con la conduzione di Alessandro Cattelan. In onda oggi, 3 giugno, a partire dalle 21.20 su Rai 2, lo show chiude in bellezza il curioso e divertente viaggio all'insegna dell'umanità e della scoperta delle nostre piccole, grandi stranezze.

Da vicino nessuno è normale: le anticipazioni del 3 giugno 2024

La prima serata di Rai 2 ci regala questa sera la terza e ultima puntata dello show di Alessandro Cattelan "Da vicino nessuno è normale", un programma che propone al pubblico una miscela di risate, riflessioni, esperimenti sociali, monologhi, musica e giochi interattivi. In questo episodio conclusivo, Cattelan è affiancato da ospiti di rilievo provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e della comicità, per indagare, con ironia e leggerezza, sulle piccole e grandi manie umane.

A rendere speciale questa puntata troviamo due esponenti del nostro panorama musicale: la cantante Arisa, coach di "The Voice" e vincitrice nel 2014 del Festival di Sanremo con il brano "Controvento"; Insieme a lei, troviamo il cantautore Diodato, trionfatore del Festival di Sanremo nel 2020 con il brano "Fai rumore" e quest'anno nuovamente sul palco dell'Ariston con "Ti muovi"; ritroviamo, inoltre, le sorelle Paola & Chiara, che con le loro hit hanno segnato la storia recente della musica pop italiana, attualmente sulla cresta dell'onda con la nuova canzone "Festa totale".

Dal mondo dello sport proviene il calciatore Nicolò Zaniolo. Dopo un'ultima stagione trascorsa in Inghilterra all'Aston Villa (in prestito dai turchi del Galatasaray) era in odore di nazionale italiana: ma un ennesimo infortunio lo ha costretto a saltare gli imminenti europei. Il programma vede anche la partecipazione di Diletta Leotta, celebre conduttrice sportiva e volto noto del panorama televisivo italiano.

Ad accompagnare Alessandro Cattelan in questa avventura, come in tutte le puntate precedenti, c'è la musica degli Street Clerks, la band fiorentina che con il loro sound energico e coinvolgente contribuisce a donare allo show ulteriore carica d'energia. Il cast fisso dello show include inoltre Samuele Colajanni, Francesco De Carlo, Francesco Fanucchi e Matteo Varini.

"Da vicino nessuno è normale" è stato ideato per offrire un’esperienza televisiva capace di intrattenere e far riflettere allo stesso tempo. Prodotto dalla Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, questo people show indaga sulle peculiarità della natura umana attraverso un format dinamico e imprevedibile.

Dove vedere "Da vicino nessuno è normale" in tv e in streaming (3 giugno)

La terza e ultima puntata di "Da vicino nessuno è normale" va in onda lunedì 3 giugno a partire dalle 21.25 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

