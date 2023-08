Reazione a Catena: eliminati i Dai e Dai (i concorrenti censurati), quanto hanno vinto

Avevano suscitato non poco scalpore nella settimana di Ferragosto per essere stati censurati dalla produzione, e dal conduttore Marco Liorni, a Reazione a Catena. Sono i Dai e Dai e sono stati i protagonisti dello show per ben 28 giorni. La puntata andata in onda ieri sera, 28 agosto, è stata per loro fatale e hanno dovuto lasciare il programma che ogni sera, dalle 18:45, fa compagnia agli italiani.

Il trio, che ha raggiunto un nuovo record di permanenza a Reazione a Catena, due settimane fa era finito al centro di una polemica molto accesa, anche sui social. I tre dovevano indovinare la parola "borsetta" durante il gioco di 'Intesa vincente', per farlo i due giocatori, per aiutare il terzo che doveva dire la parola, hanno descritto uno scippo Cosa/piccoletta/prendi/alla/vecchietta". La parola era stata indovinata, ma il punto non assegnato in quanto avevano utilizzato parole non consone tanto che anche Marco Liorni li ha ammoniti ("Ma che cosa state dicendo?" ha esclamato il conduttore).

Il montepremi dei Dai e Dai

Il trio in 28 giorni ha totalizzato un montepremi di ben 82.000 euro. Visto il loro successo hanno rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e quella è stata l'occasione per spiegare come avrebbero usato il denaro: Simone Costagliola ha affermato che "Mi piacerebbe spenderli con la mia fidanzata"; Simone Mariottini, detto Mario, invece "Forse farò un viaggio, oltre a quelli che faccio per andare e tornare dall'Irlanda dove lavoro" e infine Marco Voir ha dichiarato che gli "servirebbe una macchina nuova".

I Dai e Dai sono tre amici, tutti nati o residenti a Livorno. Marco Voir, nato nel 1992, vive a Livorno con la fidanzata Kayleygh, ha conseguito un diploma di perito informatico e adesso lavora in un'agenzia di scommesse. Simone Costagliola è nato nel 1993 a Livorno e dopo aver studiato Design della comunicazione al Politecnico di Milano lavora per una multinazionale informatica. Simone Mariottini è del 1994, anche lui nato a Livorno: ha studiato informatica e lavora in Irlanda, a Dublino, per una multinazionale dell'e-commerce. È fidanzato con Adele.

Il saluto dopo l'eliminazione

"Questa è l’ultima immagine di noi tre presenti in studio. Uno scatto rubato appena dopo l’applauso che il pubblico e la troupe di RaC ci ha dedicato per salutarci, dopo 28 puntate insieme a loro", queste le parole scritte su Instagram dai tre amici.



Non potevano mancare i ringraziamenti: "Ringraziamo tutti voi per averci accolto lungo tutto questo incredibile mese di agosto nelle vostre case. Consapevoli di questa responsabilità, abbiamo cercato di essere sempre corretti, onesti, entusiasti, per ringraziare gli spettatori e gli autori di questo privilegio. Ricorderemo con affetto ogni squadra sfidante, ogni medaglia, ogni collegamento indovinato e ogni bella parola che di persona e online ci avete riservato".



"Concludiamo questa avventura bellissima come abbiamo sempre fatto: abbracciandoci. Abbracciamo un’amicizia ancora più forte, abbracciamo i pochissimi rimpianti per quello che potevamo fare di diverso - hanno scritto ancora -, abbracciamo tutta la nostra imperfezione che ci ha portato fino a qua, in questo modo. Speriamo di avervi divertito, di avervi intrattenuto, di avervi fatto arrabbiare, di avervi fatto sentire parte della nostra squadra ogni sera. Auguriamo ogni bene a tutti quelli che hanno avuto un pensiero ed una parola gentile per noi".

E infine: "Noi siamo felici così, abbiamo giocato al nostro gioco preferito più di ogni altra squadra, portandoci a casa anche un montepremi che un mese fa non esisteva. Cosa si può chiedere di più? Adesso è il momento di tifare i prossimi campioni! Viva Reazione a Catena, viva 'i Dai e Dai'".