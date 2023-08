UnoMattina, Daniela Ferolla pronta al debutto: "La sveglia presto? Mi aiuterò col tè verde"

È tutto pronto per il debutto di Daniela Ferolla a UnoMattina. A partire da lunedì 11 settembre la conduttrice sarà al timone dello storico contenitore mattutino insieme al collega Massimiliano Ossini. L'appuntamento è a partire dalle 8.30 su Rai Uno, ed intanto Daniela racconta in esclusiva al Tg1 il suo stato d'animo alla vigilia di un traguardo così importante. "La mia carriera è stata volutamente graduale, tra sacrificio e gavetta", dichiara, "ad un certo punto ho voluto giocarmi al meglio quello che la vita mi aveva dato e mi sono detta che dovevo studiare, bisogna essere preparati, mi sono laureata prima in Scienza della Comunicazione e poi in giornalismo... piano piano, eccomi qui!".

Come si sta preparando per la sveglia all'alba? "Farò la pennichella post pranzo, anche se sono abituata, visto che negli anni con Linea Verde la sveglia suonava sempre presto…", risponde. Ed aggiunge: "Non bevo caffè. Preferisco il tè verde, sono molto salutista, me l’hanno insegnato i miei nonni, mia mamma e in base le stagioni cerco sempre di mangiare prodotti italiani e di stagione…".

Prodotti che ha ha vuto modo di conoscere negli anni collezionati alla conduzione di Linea Verde, trasmissione per cui oggi è la conduttrice più longeva di tutta la storia del programma. "Condurre programmi on the road per quasi 10 anni è stato il lavoro più bello di mondo, con la Rai ho imparato tanto a livello professionale e umano; sei on the road in posti bellissimi, a contatto con l’Italia vera. Gli italiani sono molto affezionati a questo tipo di programmi ed è stato bello poter valorizzare il loro, nostro, paese e le cose belle, visto che ce ne sono tante!", spiega. Amante della natura e Lady Green della Tv, la passione per il verde nasce dall'infanzia: "Sono nata in Cilento e il mio rapporto con la natura è speciale. Lo spirito green mi ha sempre accompagnato, grazie agli insegnamenti dei nonni, di mia mamma e della mia famiglia!". Famiglia che oggi fa il tifo per lei davanti alla tv.